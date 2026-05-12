サイオスはＳ高、第１四半期営業益２．６倍で通期計画進捗率３９％

サイオス<3744.T>がストップ高まで買われている。同社は１１日取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．６倍の１億７７００万円となり、通期計画４億５０００万円に対する進捗率は３９．３％に達した。



売上高は同１８．１％増の５８億９５００万円で着地した。グルージェントシリーズを中心としたサブスクリプション製品が順調に推移したほか、ＡＩ関連案件サービスの受注が伸長。企業向けＡＩ実装に適した高精度な検索ソリューションに加え、セキュリティー機能が評価され、Ｅｌａｓｔｉｃ Ｎ．Ｖ．関連商品が伸びたことも寄与した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS