TWSミニアルバム『NO TRAGEDY』オリコン週間アルバムランキングで初の1位獲得

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TWS（読み：トゥアス）の5thミニアルバム『NO TRAGEDY』（5月4日発売）が5月18日付オリコン週間アルバムランキングにて22.0万枚の売り上げを記録し、TWS史上最高の初週売上（※）で同ランキング初の1位を獲得した。

※5月4日の日本発売日を基準として

■『NO TRAGEDY』は、運命に立ち向かうTWSのロマンスを描く

2025年10月にリリースした前作の4thミニアルバム『play hard』でのオリコン週間アルバムランキングは最高順位は3位だったが、今回は日本発売日を基準とした初週で最高売上枚数22.0万枚で1位となった。

また、5月4日に発表されたBillboard JAPANアルバム・セールス集計速報では、2026年5月4日～5月6日の集計期間中、22万3,019枚の売上で1位を記録した。TWSの日本での人気の勢いを立証している。

日本での音源に関する反応も引き続き好調だ。4月27日に5thミニアルバム『NO TRAGEDY』の配信が開始されてからiTunesのダウンロードアルバムチャートである「トップアルバム（K-POP）」では28日は1位、その後5月2日までトップ3圏内にチャートインし、4日以降もトップ50位圏内をキープしている。また、Apple Musicのストリーミングトップアルバムチャート（K-POP）でも10位以内を5月11日までチャートインし続けている。

このミニアルバムは音楽販売量集計サイトのHanteo Chartによると、発売初週（集計期間4月27日～5月3日）に111万2,770枚を販売し、週間アルバムチャートで1位を獲得し、TWSの史上最高記録の販売枚数を記録した。韓国の音楽番組では、5月8日に放送されたKBS2『MUSIC BANK』及び、5月10日に放送されたSBS『人気歌謡』でそれぞれ1位を獲得し、2冠を達成した。

『NO TRAGEDY』は、運命に立ち向かい愛を勝ち取るTWSのストレートなロマンスを描いている。タイトル曲「You, You」は、夢のように現れた運命の相手への想いを“ストレートに告白”する曲だ。好きな人の後を追いたいという気持ちをリズミカルなステップで表現したサビの部分（「Dda-rum」）が、強烈な中毒性を生み出している。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

MINI ALBUM『NO TRAGEDY』

※韓国発売日：4月27日

■関連リンク

TWS OFFICIAL SITE

https://tws-official.jp/

■【画像】『NO TRAGEDY』ジャケット写真