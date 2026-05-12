BABYMONSTERが原宿をジャック！『춤 （CHOOM）』ダンスイベントに約3,000人が参加

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BABYMONSTERが、5月5日にリリースした3rdミニアルバム『CHOOM』の発売を記念して、5月8日～5月10日の3日間、『Let’s CHOOM』のイベントが原宿・神宮前にて開催された。

■各界のダンサーが「CHOOM」にあわせて多種多様な踊りを披露

『CHOOM』は韓国語で「踊り」を意味する。「誰もがリズムに身を任せて、自由に踊りながらひとつになることを願う」 という楽曲メッセージに合わせ、エントランスがBABYMONSTER一色となった東急プラザ表参道「オモカド」には、『CHOOM』の最新ソロアーティスト写真に模したダンス＆フォトブースを設置。3日間で約3,000人が参加した。

イベントの初日5月8日には、BABYMONSTERが所属するYG ENTERTAINMENT JAPAN のキャラクター「KRUNK」が登場し、ダンスブースでストリートダンスを披露。BABYMONSTERのファンのみならず、街行く人たちにも声を掛けられ、「KRUNK」も『CHOOM』を大いに盛り上げた。

そして週末の5月9日～5月10日には、2日間限定でダンスイベントを開催。国内外を舞台に活躍するトップダンサーたちが原宿・神宮前に集結。人気アーティストの振付やライブツアー、MV出演など第一線で活躍するダンサー陣が「CHOOM」にあわせて、自身が創作したダンスをこの日限りのスペシャルソロパフォーマンスで披露した。

また、プロバレエダンサー、日本舞踊、パラパラを踊るギャルなどの特別パフォーマンスタイムも設けられ、多種多様な圧巻の“踊り”も披露された。

中毒性の高い楽曲と個性豊かなパフォーマンスが融合し、瞬く間に人が集まった「オモカド」には、多くの観客が足を止めて大きな盛り上がりを見せ、さらに来場者が飛び入りでダンスを披露する場面もあり、音楽に身を任せて、自由に踊る、今この瞬間を楽しむという曲のテーマが体現されたイベント空間へと変わり、またイベントを開催した3日間では、原宿・渋谷エリアにてBABYMONSTERのアドトラックも走行し、まさにBABYMONSTERが原宿・神宮前をジャックしたイベントとなった。

2025年に続き、2026年も開催されるBABYMONSTERのワールドツアーでは、アジア・北米に留まらず、南米・オセアニア・ヨーロッパでの初開催も決定している。飛ぶ鳥を落とす勢いで世界を席巻し続けているBABYMONSTERに今後も注目だ。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM『CHOOM』

※韓国発売日：5月4日

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

■【画像】イベントの模様

■【画像】BABYMONSTERのアーティスト写真