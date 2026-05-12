12日10時現在の日経平均株価は前日比750.32円（1.20％）高の6万3168.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1011、値下がりは513、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を168.15円押し上げている。次いでイビデン <4062>が135.09円、フジクラ <5803>が119.27円、アドテスト <6857>が112.23円、東エレク <8035>が39.22円と続く。



マイナス寄与度は198.72円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、良品計画 <7453>が11.33円、ダイキン <6367>が10.89円、中外薬 <4519>が10.76円、ヤマハ <7951>が9.81円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他金融、石油・石炭、ガラス・土石と続く。値下がり上位には小売、空運、水産・農林が並んでいる。



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