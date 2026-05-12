5月12日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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きょうの天気

今朝の最低気温は、熊本市で15.5℃、天草市本渡で13.5℃と、この時期らしい気温になりました。内陸部は1桁になったところもあり、阿蘇市乙姫で8.8℃、あさぎり町で9℃、人吉市で10.9℃と平年より低く、ひんやりとした朝になりました。

日中の最高気温は、熊本市と人吉市で27℃、天草市牛深で25℃の予想で、午前中から暑く感じられそうです。ただ、今日は天気が下り坂で、午後は局地的に雨が降るところがあり、夜になると広く雨が降りそうです。雷を伴って雨が強まる恐れもあります。高気圧が離れ、今夜は低気圧が近づくうえ、上空の高い所に寒気が流れ込むため大気の状態が不安定になります。急な強い雨や雷、ひょうが降る恐れもあるため注意してください。

明日から週末にかけての天気

明日の日中は次第に晴れ、その後は晴天が長く続く見込みです。木曜、金曜は熊本市の最高気温が28℃、土曜は29℃、日曜日は30℃の予想で、県内では今年初めての真夏日になるところが出てきそうです。

明子のささやき

5月はひょうが降りやすい時期です。日中の気温が上がる一方で、上空にはまだ寒気が流れ込むことがあります。きょうは地表付近と上空との温度差が40℃以上になる見込みです。そうなると雲が発達しやすく、雷とともにひょうが降る恐れがあります。農作物の管理や、雷の音が聞こえた際の避難など、午後の急な天気の変化に気をつけてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。