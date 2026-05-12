アメリカのトランプ大統領は、北京で行われる習近平国家主席との首脳会談で、台湾への武器売却について議論すると述べました。

アメリカ トランプ大統領

「（Q.米国は台湾に武器を売り続けるべきと考えますか？）それについては習主席と議論する。習主席は売却を望まないだろう。話をするつもりだ」

トランプ大統領は11日、記者団に対しこのように述べ、今週予定されている米中首脳会談で台湾への武器売却について議論する意向を示しました。トランプ政権は去年12月、台湾に対する総額で111億ドル規模の武器売却を発表し、中国側が反発しています。

アメリカ トランプ大統領

「台湾には日本や周辺の国々から多くの支援が行われている」

また、トランプ大統領は「台湾はアメリカから遠く離れているが、日本や周辺の国々からの支援がある」と強調。「私は習主席と素晴らしい関係を築いている」と述べるとともに、自らの大統領在任中は台湾問題をめぐる緊張が高まることはないという考えを改めて示しました。

さらに、トランプ大統領は自らのSNSに「素晴らしい国、中国への旅をとても楽しみにしている。習主席は皆から尊敬されている。両国にとって素晴らしいことが起こるだろう」と書き込んでいます。