おしゃれ・安い・大容量！【GU】いいとこ取りの「新作クロシェバッグ」が見逃せないッ！

春夏コーデに季節感と軽やかさをプラスしてくれる、ペーパー素材の「クロシェバッグ」。【GU（ジーユー）】からは、収納力の高いクロシェバッグが登場しています。手に取りやすい価格ながら、カジュアルにもきれいめにもなじむデザインが魅力。大人の春夏コーデをセンスよく格上げしたい人はぜひチェックしてみて。

洗練されたデザインと大容量を両立

【GU】「2WAYロングベルトクロシェバッグ」\2,990（税込）

ナチュラルな見た目と、マチ付きでしっかり荷物が入る大容量設計が魅力のクロシェバッグ。高見えするレザー調素材のベルトは、長さを調節することで肩掛けと斜め掛けの2wayで持てる仕様。重さは約370gと軽量なので、荷物が多くなりがちな人にもぴったりなアイテムです。3,000円以下というプライスもうれしいポイント！

持つだけで季節感アップ！

シンプルなデニムコーデに合わせるだけで、一気に春夏らしい軽やかな印象に仕上がるのがこのバッグの魅力。ナチュラルな素材感で、コーデ全体に抜け感をプラスしてくれます。大容量 & 軽量仕様なのでイベントやフェスなどでも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。