『コンビニ兄弟』第3話 メランコリックないちごパフェ
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第3話が、12日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第3話のあらすじ
三彦（中島健人）は中学生・桧垣梓（稲垣来泉）のテンダネスのスイーツ愛にふれ、店でスイーツフェアを計画する。梓は親や友達に内緒でスイーツを食べるのが唯一の楽しみ。ある日、いつもジャージ姿で休みがちなクラスで浮いた存在の田口那由多（新津ちせ）と会い親しくなる。二人がいつものようにスイーツを食べていると、那由多に批判的な幼馴染でクラスのカースト女王・村井美月（星乃あんな）が現れ、梓たちをひどく叱責する。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
三彦（中島健人）は中学生・桧垣梓（稲垣来泉）のテンダネスのスイーツ愛にふれ、店でスイーツフェアを計画する。梓は親や友達に内緒でスイーツを食べるのが唯一の楽しみ。ある日、いつもジャージ姿で休みがちなクラスで浮いた存在の田口那由多（新津ちせ）と会い親しくなる。二人がいつものようにスイーツを食べていると、那由多に批判的な幼馴染でクラスのカースト女王・村井美月（星乃あんな）が現れ、梓たちをひどく叱責する。