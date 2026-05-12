【きょうから第1弾】セブン-イレブンの創業感謝祭「感謝盛り」 「つぶつぶコーンマヨネーズ」が50%以上の増量
セブン‐イレブン・ジャパンは、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念し、感謝の気持ちを込め、「創業感謝祭」を開催する。人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズを、第1弾は12日から、第2弾は19日から全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始する。
【写真】背徳感たっぷり…増量された「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」
今回の「感謝盛り」の特長は、人気の12商品をすべて50％以上増量したぜいたくなボリュームで楽しめるラインアップ。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量、本格スイーツ「かじるニューヨークチーズケーキ」は全体量を約2.5倍に増量し、見た目にも驚きのある商品を展開。第1弾、第2弾にわたり、おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど各カテゴリーから続々登場し、何度お店に足を運んでも新しいワクワクを感じられるフェアとなっている。
■商品ラインアップ（価格は全て税込）
・第1弾商品：5月12日（火）〜5月25日（月）
「直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン」496.80円
増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量
高温で香ばしく炒めたチャーハンに、ゴロゴロとしたチャーシューを盛り付けた人気商品。自慢のチャーハンとチャーシューを増量し、ボリューム満点の一品に仕上げた。
「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」734.40円
増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量
人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の極太麺が特長の豚骨醤油ラーメン。野菜、麺、スープ、背脂にんにくを増量。
「つぶつぶコーンマヨネーズ」170.64円
増量ポイント：全体量1.5倍
ふんわりとしたパン生地に、甘みのあるつぶつぶコーンとコクのあるマヨネーズをのせて焼き上げた。ひと目で伝わるボリューム感とコーンのやさしい甘みが感じられる惣菜パン。
「セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド」291.60円
増量ポイント：1組増量
ふんわり食パンに、コクのあるたまごサラダをたっぷり挟んだ定番の人気サンドイッチ。たまごサラダは、マヨネーズと塩・こしょうを使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを味わえる。
「ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ」213.84円
増量ポイント：粒あん1.5倍／ホイップ2.4倍／生地1枚増量
ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとなめらかなホイップクリームを挟んだ生どら焼。粒あんの甘味と口溶けのよいホイップクリームのコクが感じられるどら焼。
「こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック」280.80円
増量ポイント：全体量1.5倍
にんじん、大根、きゅうりなどの彩り豊かな野菜を食べやすいスティック状にカットしたサラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズにつけて味わう、シャキシャキとした食感とみずみずしさを存分に楽しめるおつまみにもぴったりな一品。
・第2弾商品：5月19日（火）〜6月1日（月）
「つゆまで旨い 牛丼」645.84円
増量ポイント：牛肉・御飯増量
甘辛い割下で煮た牛肉と玉ねぎを、ご飯の上にたっぷり盛り付けた。増量にあわせて新たに紅生姜を追加することで、最後まで食べ進みの良い、満足感のある一品に。
「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」529.20円
増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量
喉越しの良い蕎麦に、粘り気とコクのあるとろろを合わせた一品。暑くなる季節にも食べやすく、最後までするすると食べ進められる、今の時期にぴったりの冷たい麺。
「ソーセージエッグマフィン」311.04円
増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量
もっちり食感のマフィンに、ジューシーなボロニアソーセージと目玉焼きをサンドした朝食にぴったりの商品。パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量し、朝からしっかり食べたい人も満足できる食べ応え抜群のマフィン。
「チョコクリームのふわもちちぎりパン」170.64円
増量ポイント：全体量1.5倍
しっとりやわらかな食感が特長のちぎりパンを、今回は1.5倍に増量。みんなでシェアして楽しめるボリューム感と、ふんわり食感が魅力の菓子パン。
「かじるニューヨークチーズケーキ」291.60円
増量ポイント：全体量約2.5倍
濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンのさわやかな酸味を両立させた本格的なニューヨークチーズケーキ。濃厚な味わいを存分に楽しめる「感謝盛り」ならではの特別感あふれるスイーツ。
「塩むすび」156.60円
増量ポイント：御飯増量
甘みや粒立ちが際立つようブレンドしたお米をふっくらと炊き上げ、塩味がまろやかな塩を振り、ご飯の甘みを引き立たせたおむすび。
■担当者コメント
1号店オープンから、これまで長きにわたりセブン‐イレブンを支えてくださったお客様へ、感謝の気持ちを目に見えるかたちでお届けしたいとの考えから、本キャンペーンを企画しました。今回の「感謝盛り」は、第1弾・第2弾の約3週間にわたり、各カテゴリーの人気商品をお値段そのままでぜいたくなボリュームでお楽しみいただける企画です。すべてのお客様への「ありがとう」を込めた、「創業感謝祭」ならではの特別なキャンペーンを、ぜひお楽しみいただければ幸いです。
【写真】背徳感たっぷり…増量された「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」
今回の「感謝盛り」の特長は、人気の12商品をすべて50％以上増量したぜいたくなボリュームで楽しめるラインアップ。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量、本格スイーツ「かじるニューヨークチーズケーキ」は全体量を約2.5倍に増量し、見た目にも驚きのある商品を展開。第1弾、第2弾にわたり、おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど各カテゴリーから続々登場し、何度お店に足を運んでも新しいワクワクを感じられるフェアとなっている。
・第1弾商品：5月12日（火）〜5月25日（月）
「直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン」496.80円
増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量
高温で香ばしく炒めたチャーハンに、ゴロゴロとしたチャーシューを盛り付けた人気商品。自慢のチャーハンとチャーシューを増量し、ボリューム満点の一品に仕上げた。
「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」734.40円
増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量
人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の極太麺が特長の豚骨醤油ラーメン。野菜、麺、スープ、背脂にんにくを増量。
「つぶつぶコーンマヨネーズ」170.64円
増量ポイント：全体量1.5倍
ふんわりとしたパン生地に、甘みのあるつぶつぶコーンとコクのあるマヨネーズをのせて焼き上げた。ひと目で伝わるボリューム感とコーンのやさしい甘みが感じられる惣菜パン。
「セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド」291.60円
増量ポイント：1組増量
ふんわり食パンに、コクのあるたまごサラダをたっぷり挟んだ定番の人気サンドイッチ。たまごサラダは、マヨネーズと塩・こしょうを使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを味わえる。
「ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ」213.84円
増量ポイント：粒あん1.5倍／ホイップ2.4倍／生地1枚増量
ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとなめらかなホイップクリームを挟んだ生どら焼。粒あんの甘味と口溶けのよいホイップクリームのコクが感じられるどら焼。
「こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック」280.80円
増量ポイント：全体量1.5倍
にんじん、大根、きゅうりなどの彩り豊かな野菜を食べやすいスティック状にカットしたサラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズにつけて味わう、シャキシャキとした食感とみずみずしさを存分に楽しめるおつまみにもぴったりな一品。
・第2弾商品：5月19日（火）〜6月1日（月）
「つゆまで旨い 牛丼」645.84円
増量ポイント：牛肉・御飯増量
甘辛い割下で煮た牛肉と玉ねぎを、ご飯の上にたっぷり盛り付けた。増量にあわせて新たに紅生姜を追加することで、最後まで食べ進みの良い、満足感のある一品に。
「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」529.20円
増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量
喉越しの良い蕎麦に、粘り気とコクのあるとろろを合わせた一品。暑くなる季節にも食べやすく、最後までするすると食べ進められる、今の時期にぴったりの冷たい麺。
「ソーセージエッグマフィン」311.04円
増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量
もっちり食感のマフィンに、ジューシーなボロニアソーセージと目玉焼きをサンドした朝食にぴったりの商品。パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量し、朝からしっかり食べたい人も満足できる食べ応え抜群のマフィン。
「チョコクリームのふわもちちぎりパン」170.64円
増量ポイント：全体量1.5倍
しっとりやわらかな食感が特長のちぎりパンを、今回は1.5倍に増量。みんなでシェアして楽しめるボリューム感と、ふんわり食感が魅力の菓子パン。
「かじるニューヨークチーズケーキ」291.60円
増量ポイント：全体量約2.5倍
濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンのさわやかな酸味を両立させた本格的なニューヨークチーズケーキ。濃厚な味わいを存分に楽しめる「感謝盛り」ならではの特別感あふれるスイーツ。
「塩むすび」156.60円
増量ポイント：御飯増量
甘みや粒立ちが際立つようブレンドしたお米をふっくらと炊き上げ、塩味がまろやかな塩を振り、ご飯の甘みを引き立たせたおむすび。
■担当者コメント
1号店オープンから、これまで長きにわたりセブン‐イレブンを支えてくださったお客様へ、感謝の気持ちを目に見えるかたちでお届けしたいとの考えから、本キャンペーンを企画しました。今回の「感謝盛り」は、第1弾・第2弾の約3週間にわたり、各カテゴリーの人気商品をお値段そのままでぜいたくなボリュームでお楽しみいただける企画です。すべてのお客様への「ありがとう」を込めた、「創業感謝祭」ならではの特別なキャンペーンを、ぜひお楽しみいただければ幸いです。