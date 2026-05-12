中山優馬、約12年ぶり発売記念イベント 全国8ヶ所でお渡し＆ハイタッチ特典も実施
歌手で俳優の中山優馬が、20日に新曲「ReTRY」「SPARK」をデジタルリリースし、ミニジュエルキーホルダーを発売することを記念して、全国8ヶ所でのイベント＆特典会の開催が決定した。発売記念イベントを全国で開催するのは2014年にリリースした「Get Up!」以来、約12年ぶりとなる。
【写真】アンニュイな表情が印象的な中山優馬
2025年に自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台『ONE MAN'25 -ReTRY-』で初披露した、ショートドラマアプリHelo『奥様は将軍夫!?今日からオフィスが戦場です』の主題歌にもなった、楽曲「ReTRY」(c/w「reach for the light」)。そして、2026年1月から行った『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2026 SPARK』で披露をした新曲「SPARK」(c/w「雨の後には」)を発売する。
タワーレコード（オンライン含む）限定特典としてタワーレコード限定アザージャケットカード数量限定配布。イベント対象店舗予約・購入、イベント開催当日会場にて購入者特典として、タワーレコード限定アザージャケットカードかランダム整理番号付き優先エリア入場券＋特典会参加券（1人1枚まで）のどちらか選ぶことができる。おひとり様１枚までのお渡しとさせていただきます。なお、特典会は、中山からのアザージャケットカードお渡しとハイタッチとなる。
■イベント開催会場・イベント対象店舗
5月20日（水） 東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
イベント対象店舗：タワーレコード 渋谷店
※マスコミの皆さまへのご取材可能となります。
5月29日（金） 大阪・あべのキューズモール 3Fスカイコート
イベント対象店舗：TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店
6月6日（土） 静岡・三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 屋外イベント広場
イベント対象店舗：タワーレコード ららぽーと磐田店
6月13日（土） 福岡・三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク
イベント対象店舗：タワーレコード 福岡パルコ店
6月15日（月） 広島・広島駅南口地下広場
イベント対象店舗：タワーレコード 広島店
6月20日（土） 東京・アリオ亀有 屋外イベント広場
イベント対象店舗：タワーレコード アリオ亀有店
6月27日（土） 沖縄・那覇某所
イベント対象店舗：後日発表
6月28日（日） 東京・ららぽーと立川立飛 2F イベント広場
イベント対象店舗：タワーレコード ららぽーと立川立飛店対象店舗:タワーレコード ららぽーと立川立飛店
【写真】アンニュイな表情が印象的な中山優馬
2025年に自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台『ONE MAN'25 -ReTRY-』で初披露した、ショートドラマアプリHelo『奥様は将軍夫!?今日からオフィスが戦場です』の主題歌にもなった、楽曲「ReTRY」(c/w「reach for the light」)。そして、2026年1月から行った『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2026 SPARK』で披露をした新曲「SPARK」(c/w「雨の後には」)を発売する。
■イベント開催会場・イベント対象店舗
5月20日（水） 東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
イベント対象店舗：タワーレコード 渋谷店
※マスコミの皆さまへのご取材可能となります。
5月29日（金） 大阪・あべのキューズモール 3Fスカイコート
イベント対象店舗：TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店
6月6日（土） 静岡・三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 屋外イベント広場
イベント対象店舗：タワーレコード ららぽーと磐田店
6月13日（土） 福岡・三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク
イベント対象店舗：タワーレコード 福岡パルコ店
6月15日（月） 広島・広島駅南口地下広場
イベント対象店舗：タワーレコード 広島店
6月20日（土） 東京・アリオ亀有 屋外イベント広場
イベント対象店舗：タワーレコード アリオ亀有店
6月27日（土） 沖縄・那覇某所
イベント対象店舗：後日発表
6月28日（日） 東京・ららぽーと立川立飛 2F イベント広場
イベント対象店舗：タワーレコード ららぽーと立川立飛店対象店舗:タワーレコード ららぽーと立川立飛店