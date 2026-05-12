１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、あの人気ドラマばりの外科部長の総回診が描かれた。

りん（見上愛）は、相変わらず担当患者である園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、苦戦。傷口を触ってばかりの園部に注意すると「うるさい！下女風情が黙っておれ！」と怒鳴られてしまう。

そんなある日、病院内で外科の教授による総回診が行われる。教授の今井（古川雄大）を先頭に、助教授の藤田（坂口涼太郎）、外科助手の黒川（平埜生成）ら総勢７人がゾロゾロと病室へ。今井は園部のところへ行き状態を尋ねると、りんには怒鳴る園部が「おかげさまで何ともありません」と態度ひょう変。今井はチラッと見ただけで次の患者に行こうとしたため、りんは今井へ「園部さん、よく患部を手でさすっているようなんですが問題ないですか」と聞く。

だがすぐに藤田がそれを制し、今井は次の患者へ。最後にもう一度りんが食い下がるが、藤田が「思い上がるな」と一喝。別の部屋へ行ってしまった。

この様子に、大人気医療ドラマ「白い巨塔」を思い出した人も多く「朝ドラ俳優オールスターズによる総回診。白い巨塔みたいでしたね、廊下は狭いけど」「これ絶対白い巨塔いい式してるでしょｗｗｗ」「白い巨塔やん」「白い巨塔…笑 そんな昔からゾロゾロ歩いてたのか」などの声が。」

「あさイチ」朝ドラ受けでも華丸が「総回診ってあの頃からやってるのね。白い巨塔で始まったと思ったら」といい、大吉も「実は、風、薫るがスタートなんですね」と笑っていた。