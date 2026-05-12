グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。

「服が収まらなくなってきたから断捨離するきゃ」とコメントし、近影をアップした。

ノースリーブのミニワンピ−スを着用。96センチの美バストと、スラリと伸びた美脚をあらわにしている。

この投稿にフォロワーからは「脚がキレイ」「収まりきってないよ」「スタイル抜群」「めちゃくちゃ綺麗」「素敵ですね」とコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。