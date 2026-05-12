TBS蓮見孝之アナウンサー（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。3児の父としての悩みと子の成長をつづった。

「成長？ それとも…」と題した投稿によれば、高校生の長男のバレーボール関東大会初日と、小2の三男の運動会が重なってしまったという。「長男のときも、次男のときも、小学校の運動会は、ママとパパがそろって応援してきた」そうで、運動会から関東大会への“ハシゴ”は間に合いそうにない状況。「きっとママに観に来てほしいと思っているに違いない」と考えた上で、三男に「ママはバレーボールに行って、パパが運動会に行って、2人の応援を頑張りたいんだけど、どうかなぁ…」と相談したという。

蓮見アナは「2人にきてほしい」「ママがいい」の2択を想定していたが、三男の返答は「カメラが上手なのはどっち？？」。運動会の様子を撮影して、自宅のテレビでみんなで見てほしいとの提案だった。

想定外の言葉に「私も妻も息子の優しさと成長を感じられた」と喜びを感じながらも、「いや、これは成長なのか？ それとも我慢なのか？ 何だか、息子に試されているような気もする」と三男の本心を思案している様子。運動会まであと2週間あまりで「心変わりするかもしれないから、まだ決めかねているところだ」と悩ましい心境を明かした。