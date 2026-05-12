「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が11日、自身のインスタグラムを更新。カートに乗った動画を投稿した。

「きもちよすぎる」とつづり、胸元がU字に開き谷間が露出されたデザインの白いミニワンピース姿を公開。海の絶景を背にし、足を組んで座って脚線美も披露し、風を感じて過ごす動画をアップした。

ファンやフォロワーからも「美しい天使」「美脚でお綺麗」「爽やか」「可愛すぎるお嬢」などのコメントが寄せられている。

阿部は埼玉県出身。15年12月に「盛り上がりすぎてヤバおか Popteen大阪冬祭り2015」の「Popteenモデルオーディション」でグランプリに選出され芸能界デビュー。17年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」第1弾に出演。その後は英国のロンドン芸術大進学などを理由に休業。コロナでリモート授業となり帰国。TikTokやインスタグラムなどのショート動画投稿が明石家さんまの目にとまるなどして取り上げられ知名度が上昇。22年8月には1st写真集「i am natsuki」を発売するなど美貌（びぼう）やスタイルの良さが注目を浴び「令和の峰不二子」と称された。ファッションショーなどにも出演。25年には配信ドラマ「キューティーハニーBELOVED ENEMY」で主人公のキューティーハニー／如月ハニー役を演じる。趣味は美容、ゴルフ、旅行。身長160センチ。血液型O。