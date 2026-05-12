ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーの曽野舜太が２４歳の誕生日を迎えたことを報告。２つの目標を宣言した。

３日に２４歳の誕生日を迎えた曽野。１２日までにインスタグラムを更新し、「２４歳 たくさんお祝いしてくれてありがとう！」と書き出し、リール動画を投稿。「『誕生日は感謝する日なんやで』昔、母に言われた言葉が今でもずっと残ってます。だから誕生日はちゃんと、ありがとうを伝える日に。」と続けた。「２４歳の目標は２つ！ まず、気象予報士に合格すること！簡単じゃないって分かってるけど、それでも、ちゃんと向き合う。２つ目は、み！るきーず、はやちゃん、仁ちゃん、だいちゃん、柔と過ごす時間を噛み締めること。一緒に過ごせる時間も当たり前じゃないからこそ、ちゃんと大事にしたいなって思っとる。楽しいことも大変なこともどっちも、今しかないものやから。」と２４歳の目標を２つ宣言。「時代に、出逢ってくれてありがとう。２４歳もよろしくね！！！！！」とファンやメンバーへの思いで結んだ。

この投稿には「舜ちゃん出会えて嬉（うれ）しいです 毎日幸せをありがとう」「しゅんちゃんおめでとう！」「しゅんちゃんのポジティブ発言にいつも助けられてるよ ありがとう！」「カッコ可愛い舜ちゃん！生まれてきてＭ！ＬＫに入ってくれてありがとう」「気象予報士の資格合格しますよーに」などのコメントが寄せられている。