２０２４年１月の能登半島地震を巡り、東京大などの研究チームは１１日、震源域の海底で断層の滑りや地層の隆起が集中した「大規模変形帯」が見つかったと発表した。

この変形帯が沿岸に押し寄せた津波の発生に関与した可能性が高く、チームは詳細に分析すれば今後の防災対策にもつながるとしている。

気象庁によると、能登半島地震の津波は石川県能登町で高さ４・７メートルに達した。震源となった断層は総延長約１５０キロ・メートルで、半島北西部から北東沖へ延びている。複数の断層が連なり、どの断層が津波の発生に関与したかは明らかになっていなかった。

チームは２４年３月、学術研究船で能登半島周辺の海域に赴き、音波を使って海底の地下構造を調査。その結果、半島北東沖約１０〜４０キロ・メートルのエリアで、幅２・５〜３・８キロ・メートルにわたって複雑に断層が走る大規模変形帯の存在を確認した。今回の地震だけで変形したとは考えられず、過去から活動を繰り返してきた可能性が高いという。

この変形帯の構造をコンピューターで再現して津波の想定実験をしたところ、変形帯に関連する断層が６〜７メートル動いたと仮定すると、各地で観測した津波の高さと同等の結果が得られたという。

東京大の朴進午（パクジンオ）准教授（海洋地球物理学）は「日本海側では他にも大規模な変形帯が存在する可能性があり、その構造や活動履歴を解明することで、発生しうる津波の評価に貢献できる」と話している。

金沢大の平松良浩教授（地震学）の話「実測値から詳細な断層構造を解明した意義は大きい。地下の深いところで断層がどのように延びているかもわかれば、より現実的な津波の想定につながる」