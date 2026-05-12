タイムマシーン3号・山本浩司、告白したタレントを実名で明かされる「満天の星空だったので…」タジタジに
お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司（46）と関太（46）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。山本が告白したタレントが実名で明かされた。
【写真】カワイイ！山本浩司が告白したタレント
番組では2人の家族が登場し、生い立ちなどについてトークを繰り広げた。その中で山本の家族から、結婚してほしいという願いが伝えられた。
MCの上田晋也は、山本の幼馴染のタレコミとして「10年以上前から渕上さんという女性をカワイイと言っており、ちょっと前に飲んだ時も“告白してフラれた”と言っていたので、今も好きなんだと思います」と紹介。画面には「渕上彩夏」の名前とともに写真が流れた。
山本は「13年くらい前に、共通の友人を通して知り合った。タレントさんをやっている方で」と説明。現在は熊本で活動しているという。
山本は渕上が実家の熊本に戻ってからも「たまに会ったりとかしてて」と交流が続いているといい、「僕が一方的に好きで」と伝えた。
告白した際の話になると「熊本まで行って。3年ぐらい前。2人でドライブして、ちょっと山の上に行って、満天の星空だったので、もう絶対言いたくなっちゃって“好きだ”って」と明かした。
「好きです。付き合ってください」と告白したというが、渕上からは「ちょっと待って。考える時間ほしいから」と返事を保留されたという。だが「何ヶ月後かに“ごめん。やっぱり友達としてしか見られない”っていうメッセージをいただきまして」とフラれたことを伝えた。山本は「悔しながらも自分の中ではいい思い出になったなって気持ちではいます」と前を向いていた。
そんな渕上はスタジオにサプライズ登場。山本はタジタジになっていた。
【写真】カワイイ！山本浩司が告白したタレント
番組では2人の家族が登場し、生い立ちなどについてトークを繰り広げた。その中で山本の家族から、結婚してほしいという願いが伝えられた。
MCの上田晋也は、山本の幼馴染のタレコミとして「10年以上前から渕上さんという女性をカワイイと言っており、ちょっと前に飲んだ時も“告白してフラれた”と言っていたので、今も好きなんだと思います」と紹介。画面には「渕上彩夏」の名前とともに写真が流れた。
山本は渕上が実家の熊本に戻ってからも「たまに会ったりとかしてて」と交流が続いているといい、「僕が一方的に好きで」と伝えた。
告白した際の話になると「熊本まで行って。3年ぐらい前。2人でドライブして、ちょっと山の上に行って、満天の星空だったので、もう絶対言いたくなっちゃって“好きだ”って」と明かした。
「好きです。付き合ってください」と告白したというが、渕上からは「ちょっと待って。考える時間ほしいから」と返事を保留されたという。だが「何ヶ月後かに“ごめん。やっぱり友達としてしか見られない”っていうメッセージをいただきまして」とフラれたことを伝えた。山本は「悔しながらも自分の中ではいい思い出になったなって気持ちではいます」と前を向いていた。
そんな渕上はスタジオにサプライズ登場。山本はタジタジになっていた。