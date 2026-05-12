肝臓守って二日酔い知らずに！お酒を飲む時に意識すべき水分補給の目安とは？【肝臓の話】

肝臓守って二日酔い知らずに！お酒を飲む時に意識すべき水分補給の目安とは

チェイサーは肝臓にも尿酸値にも効く魔法の水

酒を飲んでいるとトイレが近くなります。これはお酒で水分を摂っているからではありません。アルコールが体内に入ると、尿を我慢する作用がある抗利尿ホルモンが抑制され、尿意を感じやすくなるのです。

この利尿作用によって必要以上に尿が出てしまうと、体の水分が失われ、脱水症状を引き起こします。

お酒を飲んだあとに喉の渇きを感じたり、唇が渇くことはないでしょうか？ 実はこれが、脱水症状のサインであり、こってりとしたラーメンが食べたくなるのも、尿と一緒に塩分が排出されているからなのです。

脱水症状を起こすと肝臓のパフォーマンスが低下し、アルコールの分解も滞ってしまうほか、尿酸値も上がり痛風の危険も。

二日酔いもアルコールの分解が終わらないために起こる現象なので、脱水症状は二日酔いの間接的な原因とも言えます。

お酒を飲むときは、必ず水分を一緒に摂りましょう。目安としては、飲んでいるお酒と同量の水が良いでしょう。日本酒１合なら１８０ミリリットル、焼酎なら２倍の水割りといった具合です。

だからこそ、チェイサーはとても理にかなった代物と言えます。家で飲むにしろ、外で飲むにしろ、チェイサーやその代わりとなる水あるいはお茶を用意しておきましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』監修：栗原毅