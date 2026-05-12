暑い夏こそお風呂に10分間入るべき理由とは！？【免疫力の話】

暑い夏こそお風呂に10分間入るべき理由

心身のリフレッシュにはお風呂が一番

昔から日本人は「世界一お風呂好きな民族」といわれています。各国の入浴頻度に関する調査では、「毎日浴槽につかる」という人の割合は日本人は約５割。

真夏でも約３割の人が毎日入浴しているのに対し、欧米ではたったの１割程度。ほとんどの人が湯船には入らず、シャワーなどで簡単に済ませているそうです。そうした人たちから見たら、たしかに日本人は「世界一のお風呂好き」に見えるかもしれません。

入浴の効果は皆さんもよくご存じのとおり、疲労回復や血行改善、さらに体を芯から温め、たっぷり汗を流すことでデトックス効果や免疫力のアップも期待できます。

しかし、こうした数々のメリットも入浴のしかたが間違っていたらその効果は半減。入浴効果を最大限に活かすためには、40℃のお湯に10分程度の全身浴を心がけましょう。

こうして全身をしっかり温めることで、緊張してコリ固まった筋肉がほぐれ、適度な水圧と毛細血管の拡張効果で滞りがちな血流も改善してくれます。

とくに夏場は屋外と室内の極端な温度差で疲れが溜まりやすく、夏バテや不眠症で体調を崩してしまいがちです。こんな季節こそ、毎日のバスタイムで心も体もしっかりリフレッシュして、健康維持に努めましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』