ドル円理論価格 1ドル＝158.76円（前日比-0.05円） ドル円理論価格 1ドル＝158.76円（前日比-0.05円）

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ドル円理論価格 1ドル＝158.76円（前日比-0.05円）



割高ゾーン：159.76より上

現値：157.24

割安ゾーン：157.76より下



過去5営業日の理論価格

2026/05/11 158.81

2026/05/08 158.86

2026/05/07 158.93

2026/05/06 158.99

2026/05/05 159.06



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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