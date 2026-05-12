TWS『NO TRAGEDY』、自身初アルバム1位 自己最高の週間売上【オリコンランキング】
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）の最新アルバム『NO TRAGEDY』が、12日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位を獲得。自身初のアルバム1位となった。
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
週間売上は22.0万枚で、『play hard』（2025年11月10日付、13.9万枚）を上回り自己最高週間売上を記録した。
グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。
本作は、運命に立ち向かい愛を勝ち取るTWSのストレートなロマンスを描いている。タイトル曲「You, You」は、夢のように現れた運命の相手への想いをストレートに告白する“爽やかなラブソング”となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
週間売上は22.0万枚で、『play hard』（2025年11月10日付、13.9万枚）を上回り自己最高週間売上を記録した。
グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。
本作は、運命に立ち向かい愛を勝ち取るTWSのストレートなロマンスを描いている。タイトル曲「You, You」は、夢のように現れた運命の相手への想いをストレートに告白する“爽やかなラブソング”となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞