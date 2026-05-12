ニチアス<5393.T>は急伸。１１日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を２７００億円（前期比７．２％増）、営業利益を４５０億円（同２１．６％増）と発表。配当予想も６５円（株式分割考慮ベースで前期は約５４円６７銭）と実質増額した。これを好感した買いが集まっている。



半導体関連の需要回復が見込まれる高機能製品事業をはじめ、各セグメントが堅調に推移するとの見通し。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が２５１９億１０００万円（前の期比１．８％減）、営業利益が３７０億１４００万円（同６．８％減）だった。



あわせて、取得上限２３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．２２％）、または５０億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は５月１２日～９月３０日。



出所：MINKABU PRESS