オリックスは大幅に４日続伸し新高値、上限９．１％の自社株買いを実施　　

オリックス<8591.T>は大幅に４日続伸し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、取得総数１億株（自己株式を除く発行済み株式総数の約９．１％）、取得総額２５００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。同時に２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示。最終利益予想は５３００億円（前期比１８．５％増）とした。年間配当予想については１８７円３６銭（前期実績は１５６円１０銭）を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。



金融関連がオリックス銀行の売却で大幅増益となる。事業関連はインバウンド関連が地政学影響で減益となるものの、航空機リースやヒルコ社を中心に底堅く推移する。投資関連は国内及びＵＳＡのプライベートエクイティ（ＰＥ）で複数のエグジットを見込んでいるが、前期のＧｒｅｅｎｋｏ社の売却・評価益の反動でセグメント利益は減少する。なお、２６年３月期は売上高が３兆３３０８億３１００万円（前の期比１５．９％増）、最終利益が４４７２億６５００万円（同２７．２％増）だった。



自社株買いの取得期間は今年５月２２日から２０２７年３月３１日までとし、市場買い付けで取得する。



出所：MINKABU PRESS