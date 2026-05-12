りたりこは７日ぶり急反騰し年初来高値更新、２７年３月期は最終益２１％増を計画

ＬＩＴＡＬＩＣＯ<7366.T>は７日ぶりに急反騰し、年初来高値を更新した。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４４０億円（前期比１５．０％増）、最終利益予想は３３億円（同２０．５％増）とした。期末一括配当予想は４円増配の１５円を見込む。同時に取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．９％）、取得総額１０億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好感した買いが集まっている。



就労支援事業や児童福祉事業などで増収増益を計画する。就労支援事業は既存施設の運営が改善したため、積極的な施設開設を予定しており、今期は２７施設をオープンする。児童福祉事業は短時間支援を中心に１８施設を開設する。なお、２６年３月期は売上高が３８２億４７００万円（前の期比１７．７％増）、最終利益が２７億３８００万円（同１４．０％増）だった。



自社株買いの取得期間は５月１２日から９月３０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで取得する。



出所：MINKABU PRESS