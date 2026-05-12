目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督の副音声付き『SAKAMOTO DAYS』期間限定上映決定
大ヒット公開中の、目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』。このたび、5月15日～6月18日の期間限定で、目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督による副音声付上映が開始となることが発表された。
■制作裏話や撮影秘話、思い出話、小ネタなどをたっぷり語る
4月29日に全国451館公開され、公開から12日間（4月29日～5月10日）で興行収入18億円、観客動員数130万人を突破し、日本中を熱狂の渦に巻き込んでいる『SAKAMOTO DAYS』。
今回上映が開始となる副音声では、本作の主人公・坂本太郎を演じた目黒蓮、坂本の相棒・朝倉シンを演じた高橋文哉、そして脚本・監督を務めた福田雄一監督の3名による座談会が収録され、一緒に本編を鑑賞しながら、上映シーンにあわせて様々なトークが繰り広げられた。
本作の見どころであるアクションシーンをはじめ、ファン待望の制作裏話や撮影秘話、思い出話、小ネタなどなど、本作をより楽しめるようなトークがてんこ盛り。福田監督だけが知っている目黒・高橋の撮影現場でのエピソードの暴露はもちろんのこと、本作の舞台挨拶イベントでたびたび垣間見られた、目黒と高橋の仲の良さを十分に感じられるふたりの掛け合いなど、和気あいあいとした座談会となっている。
超大人気漫画『SAKAMOTO DAYS』の実写化に全力で挑んだ男たちによる、熱い熱いトークセッションを聞きに、ぜひ劇場まで足を運ぼう。
■映画情報
『SAKAMOTO DAYS』
全国公開中
『SAKAMOTO DAYS』 期間限定 副音声上映
05/15（金）～06/18（木）各劇場上映期間中
※『SAKAMOTO DAYS』を上映する全国の映画館・全上映回
原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）
出演：目黒蓮
高橋文哉 上戸彩
横田真悠 塩野瑛久 渡邊圭祐
桜井日奈子 安西慎太郎 ／ 戸塚純貴
八木勇征 生見愛瑠
北村匠海
小手伸也 加藤浩次 津田健次郎
脚本・監督：福田雄一
主題歌：Snow Man「BANG!!」
配給：東宝
(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
■関連リンク
映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト
https://skmtdays-movie.jp/