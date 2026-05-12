決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … インフ、守谷輸送機、クリングル (5月11日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.6 ヤギ <7460>
26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％増の48.2億円になり、27年3月期も前期比3.6％増の50億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3744> サイオス 東Ｓ +20.05 5/11 1Q 213.70
<5660> 神鋼線 東Ｓ +18.81 5/11 本決算 －
<438A> インフ 東Ｇ +16.94 5/11 本決算 57.74
<8416> 高知銀 東Ｓ +16.63 5/11 本決算 128.26
<7570> 橋本総業ＨＤ 東Ｓ +8.52 5/11 本決算 30.36
<7460> ヤギ 東Ｓ +8.45 5/11 本決算 3.65
<2903> シノブフズ 東Ｓ +8.24 5/11 本決算 0.17
<7213> レシップＨＤ 東Ｓ +7.96 5/11 本決算 25.99
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +7.78 5/11 本決算 2.99
<208A> 構造計画ＨＤ 東Ｓ +7.09 5/11 3Q 48.91
<4624> イサム 東Ｓ +5.20 5/11 本決算 －
<5867> エスネット 東Ｇ +4.88 5/11 1Q 21.37
<2488> ＪＴＰ 東Ｓ +3.41 5/11 本決算 2.04
<6772> コスモス 東Ｓ +2.56 5/11 本決算 －
<1787> ナカボテック 東Ｓ +1.85 5/11 本決算 -2.67
<4491> Ｃマネージ 東Ｓ +0.63 5/11 本決算 7.40
<4884> クリングル 東Ｇ +0.43 5/11 上期 赤拡
<1420> サンヨーＨ 東Ｓ +0.33 5/11 本決算 0.91
<2162> ｎｍｓ 東Ｓ +0.25 5/11 3Q -19.01
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.6 ヤギ <7460>
26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％増の48.2億円になり、27年3月期も前期比3.6％増の50億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3744> サイオス 東Ｓ +20.05 5/11 1Q 213.70
<5660> 神鋼線 東Ｓ +18.81 5/11 本決算 －
<438A> インフ 東Ｇ +16.94 5/11 本決算 57.74
<8416> 高知銀 東Ｓ +16.63 5/11 本決算 128.26
<7570> 橋本総業ＨＤ 東Ｓ +8.52 5/11 本決算 30.36
<7460> ヤギ 東Ｓ +8.45 5/11 本決算 3.65
<2903> シノブフズ 東Ｓ +8.24 5/11 本決算 0.17
<7213> レシップＨＤ 東Ｓ +7.96 5/11 本決算 25.99
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +7.78 5/11 本決算 2.99
<208A> 構造計画ＨＤ 東Ｓ +7.09 5/11 3Q 48.91
<4624> イサム 東Ｓ +5.20 5/11 本決算 －
<5867> エスネット 東Ｇ +4.88 5/11 1Q 21.37
<2488> ＪＴＰ 東Ｓ +3.41 5/11 本決算 2.04
<6772> コスモス 東Ｓ +2.56 5/11 本決算 －
<1787> ナカボテック 東Ｓ +1.85 5/11 本決算 -2.67
<4491> Ｃマネージ 東Ｓ +0.63 5/11 本決算 7.40
<4884> クリングル 東Ｇ +0.43 5/11 上期 赤拡
<1420> サンヨーＨ 東Ｓ +0.33 5/11 本決算 0.91
<2162> ｎｍｓ 東Ｓ +0.25 5/11 3Q -19.01
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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