―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.6　ヤギ <7460>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％増の48.2億円になり、27年3月期も前期比3.6％増の50億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3744> サイオス 　　　東Ｓ 　 +20.05 　　5/11　　　1Q　　　213.70
<5660> 神鋼線 　　　　東Ｓ 　 +18.81 　　5/11　本決算　　　　　－
<438A> インフ 　　　　東Ｇ 　 +16.94 　　5/11　本決算　　　 57.74
<8416> 高知銀 　　　　東Ｓ 　 +16.63 　　5/11　本決算　　　128.26
<7570> 橋本総業ＨＤ 　東Ｓ　　 +8.52 　　5/11　本決算　　　 30.36

<7460> ヤギ 　　　　　東Ｓ　　 +8.45 　　5/11　本決算　　　　3.65
<2903> シノブフズ 　　東Ｓ　　 +8.24 　　5/11　本決算　　　　0.17
<7213> レシップＨＤ 　東Ｓ　　 +7.96 　　5/11　本決算　　　 25.99
<6226> 守谷輸送機 　　東Ｓ　　 +7.78 　　5/11　本決算　　　　2.99
<208A> 構造計画ＨＤ 　東Ｓ　　 +7.09 　　5/11　　　3Q　　　 48.91

<4624> イサム 　　　　東Ｓ　　 +5.20 　　5/11　本決算　　　　　－
<5867> エスネット 　　東Ｇ　　 +4.88 　　5/11　　　1Q　　　 21.37
<2488> ＪＴＰ 　　　　東Ｓ　　 +3.41 　　5/11　本決算　　　　2.04
<6772> コスモス 　　　東Ｓ　　 +2.56 　　5/11　本決算　　　　　－
<1787> ナカボテック 　東Ｓ　　 +1.85 　　5/11　本決算　　　 -2.67

<4491> Ｃマネージ 　　東Ｓ　　 +0.63 　　5/11　本決算　　　　7.40
<4884> クリングル 　　東Ｇ　　 +0.43 　　5/11　　上期　　　　赤拡
<1420> サンヨーＨ 　　東Ｓ　　 +0.33 　　5/11　本決算　　　　0.91
<2162> ｎｍｓ 　　　　東Ｓ　　 +0.25 　　5/11　　　3Q　　　-19.01

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース