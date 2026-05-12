―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.6 ヤギ <7460>

26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％増の48.2億円になり、27年3月期も前期比3.6％増の50億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3744> サイオス 東Ｓ +20.05 5/11 1Q 213.70

<5660> 神鋼線 東Ｓ +18.81 5/11 本決算 －

<438A> インフ 東Ｇ +16.94 5/11 本決算 57.74

<8416> 高知銀 東Ｓ +16.63 5/11 本決算 128.26

<7570> 橋本総業ＨＤ 東Ｓ +8.52 5/11 本決算 30.36



<7460> ヤギ 東Ｓ +8.45 5/11 本決算 3.65

<2903> シノブフズ 東Ｓ +8.24 5/11 本決算 0.17

<7213> レシップＨＤ 東Ｓ +7.96 5/11 本決算 25.99

<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +7.78 5/11 本決算 2.99

<208A> 構造計画ＨＤ 東Ｓ +7.09 5/11 3Q 48.91



<4624> イサム 東Ｓ +5.20 5/11 本決算 －

<5867> エスネット 東Ｇ +4.88 5/11 1Q 21.37

<2488> ＪＴＰ 東Ｓ +3.41 5/11 本決算 2.04

<6772> コスモス 東Ｓ +2.56 5/11 本決算 －

<1787> ナカボテック 東Ｓ +1.85 5/11 本決算 -2.67



<4491> Ｃマネージ 東Ｓ +0.63 5/11 本決算 7.40

<4884> クリングル 東Ｇ +0.43 5/11 上期 赤拡

<1420> サンヨーＨ 東Ｓ +0.33 5/11 本決算 0.91

<2162> ｎｍｓ 東Ｓ +0.25 5/11 3Q -19.01



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース