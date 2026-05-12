DOMOTO「またね」、シングル1位 「デビューから連続1位」歴代記録を48作に自己更新【オリコンランキング】
DOMOTOの最新シングル「またね」が、12日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」において、初週売上15.4万枚で1位に初登場した。
【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO
1997年7月28日付で1位を記録したデビューシングル「硝子の少年」【※1】から、48作連続でシングル1位を獲得。歴代1位の「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】「デビューシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く
【※2】「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録 ※2026年5月18日付現在
1位：DOMOTO（48作）、2位：Hey! Say! JUMP（36作）、3位：Kis-My-Ft2（33作）
本作はDOMOTOの48thシングル。新たなスタートを切ったふたりが、“全曲合作”という形で届けるCD作品となる。
表題曲「またね」は、昨年12月に実施された初のファンミーティングで制作途中ながら披露され、人が人を想う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いたミディアムナンバー。そのほか、新録ボーカルに新しいアレンジで配信し、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得（2025年12月15日付）した「愛のかたまり」なども収録。本作の収録曲はすべてふたりによる合作曲となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO
1997年7月28日付で1位を記録したデビューシングル「硝子の少年」【※1】から、48作連続でシングル1位を獲得。歴代1位の「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】「デビューシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く
【※2】「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録 ※2026年5月18日付現在
1位：DOMOTO（48作）、2位：Hey! Say! JUMP（36作）、3位：Kis-My-Ft2（33作）
表題曲「またね」は、昨年12月に実施された初のファンミーティングで制作途中ながら披露され、人が人を想う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いたミディアムナンバー。そのほか、新録ボーカルに新しいアレンジで配信し、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得（2025年12月15日付）した「愛のかたまり」なども収録。本作の収録曲はすべてふたりによる合作曲となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞