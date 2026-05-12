【深掘りバズリーチ】#5

退職代行「モームリ」サービス受け付け再開でも…もう無理な社内の実態

ゼリー飲料は、仕事やスポーツなどの栄養補給に便利で、最近のトレンドは集中力に着目する商品だ。大正製薬はその関連商品として4月7日から「リポビタンゼリー パフォーマンス」を全国発売。「ファイトー、一発！」でおなじみのブランドは過酷なシーンではなく、何と麻雀でPRする。なぜ麻雀なのか。

新発売に合わせて打ち出したテレビCMには、プロ雀士でKONAMI麻雀格闘倶楽部に所属する佐々木寿人が登場。とてつもなく速い打牌で場を支配し、リーチをかけると、一発ツモ。勝者の余裕でグイッと新商品を飲みながら、「ゼリー、一発！」と声を上げる。

このCMにSNSも好意的で、寿人ファンからは「寿人さんがすごいCM。大正製薬のリポビタンゼリーを買った」と推し活的な投稿が上がり、「5個買った」と爆買いする女性ファンもいる一方、近くの店舗に商品がないのか「リポビタンゼリー摂取したいw」と購入を切望する人まで出るほどだ。

麻雀ファンからは「麻雀前の勝負メシはツモれるチャーハン！ と思っていましたが、テンパイスピードを重視したいため、リポビタンゼリーに替えます」と雀卓を囲むときの効率の良さを見抜く投稿もある。

こうした追い風に乗って4月20日からは全国に約70の雀荘を展開する麻雀チェーン「マーチャオ」で来店客に新商品約5万袋をサンプリングする企画も実施。こちらも好評だったという。

麻雀好きが高評価する数々の要因

集中系のドリンクといえば働くシーンでのPRが定番だが、なぜ麻雀なのか。同社ブランドマネジメント部飲料グループの樋口裕貴氏が言う。

「私が元々、麻雀好きということが発案のキッカケでした。ブドウ糖とカフェインなどを配合した新商品は麻雀との相性が非常にいい商品だと思って、Mリーグをはじめとする麻雀プロモーションや雀荘サンプリング企画を実施しようと計画。事前に“麻雀界隈”の方々の意見をうかがうと、前向きな反応が多く、『これならイケる』と手ごたえを感じ、実施に踏み切った次第です」

冒頭に紹介したSNSの投稿にもあったように、麻雀しながらの飲食はこぼすと雀卓をよごす恐れがある。出前などのチャーハンをこぼし、さらに全自動卓に巻き込まれでもしたら大変だが、ゼリーならこぼしてもサッと拭けて周りへの迷惑は最小限で済む。この点も、麻雀好きが高評価する要因の一つだという。

疲労回復や栄養補助などのゼリー市場の規模は全体で1020億円に拡大。そのうち「集中」は「スポーツ」と並ぶ50億円ほどだが、勢いは「集中」系が勝るというが、新商品はひと工夫した設計になっている。それが樋口氏も触れた「ブドウ糖とカフェインの配合」だという。

「事前調査によって『集中』系の中には、ブドウ糖のエネルギーで仕事を集中して一気に終わらせたいというニーズと、カフェインで眠気を覚醒させて集中したいというニーズに分かれ、状況によって使い分けていることが分かりました。しかし、市場にはこの2つの成分を同時に取れる商品がなく、新商品を打ち出すにあたり、2つを合わせて先行商品と差別化したのです。おかげさまでドラッグストアやコンビニなどの反応もよく、年間販売計画を4月末時点で7割ほど達成しています」（同社PR担当者）

佐々木寿人のCM通り雀荘がゼリーで染まる日も近いかもしれない。