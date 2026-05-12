2025年度の国内自動車大手の世界販売は、トヨタ自動車が1047万7000台（前年度比2％増）と過去最高を更新、6年連続で世界一を維持した。ホンダは343万9000台（同8.6％減）、日産自動車は315万9000台（同4.2％減）だった。

市場が読む自動車業界 日経平均最高値更新は「世界の潮流はEV」の証か

ビッグ3を猛追、今期世界販売331万9000台（同2.4％増）と日産自動車を追い抜き3位に躍進したのがスズキ。2位のホンダに12万台差にまで迫った。

日産自動車は、26年3月期決算で6500億円の赤字と、2年連続の赤字見通しを発表した。だがさらに驚いたのは、ホンダが昨年8358億円の黒字から今期決算で6900億円の赤字見通しを発表したことだ。1957年の上場以来初の赤字となる。

直接の原因は、新型EV3車種（ゼロシリーズ）などの開発、発売中止などに伴う資産処理で最大2兆5000億円の損失計上をしたこと。3月12日にEVシリーズの開発・生産中止を発表したが、さらに2週間後、ホンダがソニーグループとの折半出資で22年に設立した「ソニー・ホンダモビリティ」が開発中の新型EV「アフィーラ」の開発中止を発表した。アフィーラはすでに予約販売が始まっていた。佃モビリティ総研の佃義夫代表が語る。

「『アフィーラ』はソニーのソフトウエア技術を活用し、車内をエンターテインメント空間に変える次世代向けの車の開発が狙いでした。しかし、膨大な費用をかけながら市場投入直前での中止は黒字転換が難しく、生産継続はさらに損失を拡大させるとする決断です。ソニー・ホンダモビリティは実質解体の方向でしょう」

三部敏宏社長は21年の就任以来、2040年に全車種をEVとFCVにする脱ガソリン車を掲げEV戦略を進めてきた。しかしCO2を巡る世界の環境は大きく変わった。EV戦略が逆風に見舞われたのだ。

ホンダのEV主要市場は米国と中国だが、米国ではバイデン政権のEV補助金の優遇政策で拡大したが、トランプ政権ではEVへの税額控除が打ち切られ販売縮小。中国では現地メーカーとの価格競争と先進技術の遅れから販売台数を大きく減らした。また自動運転分野の開発で資本提携していたGMと24年末に白紙になり、さらに日産自動車との経営統合協議が25年2月に白紙となった。先の佃氏が言う。

「三部社長の経営戦略は後手に回り、社長への批判は社内外で強まっている。いまや日産を救うどころかスズキに迫られ自分の会社が火の車です。2桁の利益を上げ、四輪車の赤字を補い続ける二輪車部門との分離も俎上に載ってきています」

5月14日の決算発表で、三部社長からどんな話が出るのか注目だ。

（ジャーナリスト・木野活明）