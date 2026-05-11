蒸し野菜で作った野菜100%のおやつ「まんまお野菜」新発売。野菜が嫌いな子どもへ



ナップナップが、野菜100%のおやつ「まんまお野菜」を、全国のバースデイおよび楽天市場、Amazonなど公式通販サイトで販売する。

子育て中のパパとママが開発した野菜おやつ



「まんまお野菜」は、生後9ヶ月頃から食べることができる野菜100%のおやつ。開発したのは子育て中のママとパパで、自分の子どもが野菜を残すたびに感じていた「お菓子みたいに、野菜もパクパク食べてくれればいいのに」という悩みを解消するために生まれた商品だ。



「まんまお野菜」は、蒸し野菜をフリーズドライ加工した新感覚のおやつで、野菜嫌いの子どもでも食べられるよう「お菓子のような見た目」「お菓子のような食感」「食べやすい品種」など、子どもにお菓子だと思ってもらう工夫を詰め込んでいる。

ミニサイズの試供品を用いたモニターアンケートでは、0〜3歳の約94.4%が「まんまお野菜」を食べたというデータが得られた。

モニターからの声



2026年4月5日(日)に集計したモニターアンケートでは、「野菜嫌いでいつも残されてしまうのですが、まんまお野菜は喜んで食べてくれて感動しました！」「おやつ感覚で野菜が手軽に摂れるのがとても嬉しいです。我が子は苦手なにんじんも美味しいと食べてくれました」と言った声や、「野菜を調理して与えるのは大変だけどこれなら手軽に与えられるのでお野菜嫌いな子どもにも忙しい親にも良いなと思いました」「まんまお野菜はお野菜から出来てるので、もっと食べたいと言われてもいいよと言ってあげれました」といった声が寄せられている。

なお、このアンケートは、0〜3歳の子どもに対してミニサイズの「まんまお野菜」を与えた保護者129人のアンケート結果に基づくもので、個人の感想であり、すべての子どもに同じ結果が得られることを保証するものではない。

完全無添加・乳幼児規格適用食品



添加物・食塩・砂糖・油など、野菜以外のものは一切使用していないのも「まんまお野菜」の特徴だ。



また第三者機関による放射性物質の検査を行っており、子ども用食品の基準をクリアした、食品衛生法に基づく乳幼児食品に係る放射性物質の規格が適用される乳幼児規格適用食品となっている。

3種のラインナップ

ラインナップは3種類。



「まんまお野菜 にんじん」18g/589円(税込)は、にんじんの土っぽい甘さや青臭みを嫌う子どもが多いことから、甘さ・旨味が控えめの品種を選ぶことでにんじんっぽさを抑えた食べやすい仕上がりとなっている。



「まんまお野菜 かぼちゃ」18g/589円(税込)は、優しい甘さとコクを感じられる臭みが少ない品種を選んだ一品。口に含むとホロホロと崩れる優しいくちどけが特徴で、噛むのが苦手な子どもにもおすすめだ。



「まんまお野菜 さつまいも」35g/589円(税込)は、気兼ねなくあげられるよう甘さが控えめの品種を選び、素朴な味わいでスティック状のビスケットのような食感に仕上げた。癖がなくモソモソしにくいことから子ども人気No.1となっている。

なお、店舗によって価格が異なる場合がある。情報は4月27日時点のもので、最新の情報はHPにて確認を。

野菜嫌いの子どもへのおやつとして、「まんまお野菜」を試してみては。

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※画像はイメージ

(丸本チャ子)