【兵庫県丹波篠山市】かまい農場×VTuber猫宮ひなたの「オリジナル米づくりプロジェクト」がスタート！



丹波篠山 かまい農場は、YouTubeチャンネル登録者数約50万人を誇る人気VTuber・猫宮ひなたと共同で、クラウドファンディングによるオリジナル米づくりプロジェクトを開始。

同プロジェクトでは、クラウドファンディングを通じて支援を募り、丹波篠山の田んぼで栽培した米を、オリジナルデザインの米袋にて返礼品として届ける。

自然の恵みで米づくりに適した兵庫県丹波篠山市



兵庫県丹波篠山市は、昼夜の寒暖差が大きく、豊かな水資源に恵まれた、米づくりに適した地域だ。

こうした環境のもとで育つコシヒカリは、粒立ちが良く、甘み・粘りのバランスに優れ、「東の魚沼、西の丹波篠山」と称されるほど、全国的にも高い評価を受けている。



かまい農場では、この恵まれた自然環境を活かしながら、農薬や肥料を兵庫県の慣行基準の半分以下に抑えた特別栽培による米づくりを行っている。

環境への負荷を抑えつつ、安心して食べられる品質と美味しさを両立することを重視し、日々丁寧な栽培管理を行っている。



かまい農場が手がける「農都のめぐみ米」は、一粒一粒に丹波篠山の自然の恵みと農家の手間ひまが凝縮された、品質にこだわった米だ。

VTuberとともにオリジナル米を作るプロジェクトが開始



同プロジェクトは、人気VTuber・猫宮ひなたとともに、丹波篠山の地でオリジナル米を育てる取り組み。

栽培はかまい農場が担い、その過程や生育の様子を発信しながら、クラウドファンディングを通じて支援者とともにプロジェクトを進めていく。

単なる商品販売にとどまらず、「どのように米が育ち、どのように食卓に届くのか」というストーリーを共有することで、食と農の距離を縮めることを目指している。

また、同プロジェクトはクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて実施。支援者にはオリジナル米や限定グッズ、また同じく丹波篠山を拠点に日本酒造りを行っている狩場一酒造のオリジナルラベル日本酒など、同企画ならではの返礼品を用意している。

実施期間は6月27日(土)までで、数量に達し次第終了となる。目標金額は300万円で、形式はAll-in形式。ただし、目標金額未達でも返礼品は届く。

応援が食卓につながる体験設計でオリジナル米を作る

同プロジェクトでは、エンターテインメントと一次産業を掛け合わせることで、これまで農業に接点のなかった層にもその魅力を届け、新たな関心や関わりを生み出すことを目指す。

また同プロジェクトは、クラウドファンディングを通じた支援という形で関わる「応援型」の取り組みだ。

栽培の様子や成長過程を継続的に発信することで、支援者は米づくりの過程を見守りながら、自身が関わるプロジェクトとして参加できる。

自ら応援し、成長を見届けた米を実際に食卓で味わうことで、「応援」が「体験」として完結する点が大きな特徴だ。



さらに、丹波篠山の田んぼで栽培された米を、猫宮ひなたのオリジナルデザインを施した米袋にて届ける。同取り組みのために栽培・商品化されるオリジナル米であり、ここでしか手に入らない限定性の高いプロダクトとなっている。

そのほか、丹波篠山の豊かな自然環境のもと、かまい農場が特別栽培で丁寧に育てたコシヒカリを使用しており、品質面においてもこだわりのある米として提供。単なる農産物ではなく、プロジェクトの過程や背景を含めて楽しめる特別な米である点が大きな魅力だ。

Vtuber猫宮ひなたのプロフィールとコメント



猫宮ひなたは、2018年2月からゲーム動画を中心にYouTube投稿を開始し、登録者は約50万人、今年で8周年を迎えたゆるふわな雰囲気が特徴のボクっ娘Vtuberだ。

今は隠神こかげ、八尋けいを加えた通称「キケン部」と呼ばれる3人でYouTubeチャンネル「ひなたチャンネル」を運営中。

以下は、猫宮ひなたのコメント。

「今まで当たり前のようにいただいてきたお米。 去年から外に出る機会が増えて、考え方も広がりました！

お米はボクたちになじみが深くて毎日に欠かせないと思い、お米つくりの工程は知っていたけど1から携わることにより当たり前に食べているお米のありがたさや、育てることの難しさを知っていきたいと思いました！

日本酒も昔からお祝い事や贈り物として飲まれていたことを知って来年には活動10周年目に突入するボクにとってみんなとお祝いしたいということで挑戦します！

このプロジェクトを通じてお米をもっと大好きに、そしてボクの新たな挑戦をみんなと達成したいと心からおもいました！

よろしくお願いします！」

かまい農場と猫宮ひなたの挑戦を応援しよう。

CAMPFIRE：https://camp-fire.jp

プロジェクト名：心もお腹も満たしたい。Vtuber猫宮ひなたの「最高のごはんつくろう計画」

(佐藤 ひより)