ガールズグループTWICE（トゥワイス）のジョンヨンが、見違えるほどスリムになった姿とともに美貌を完全に回復して話題の中心に立った。

ジョンヨンは11日、自身のソーシャルメディアを通じて、特別なコメントは入れずにナチュラルながらも洗練された雰囲気が際立つ近況写真を掲載した。

公開された写真の中でジョンヨンは、撮影の準備の途中と見られる自然な日常の瞬間を見せたり、帽子を深くかぶったままどこかを見つめていたりしている。特に、すっきりとしたフェイスラインと透明感のある肌、そして一層はっきりとした目鼻立ちが絶妙に調和していた。

これに先立ち、ジョンヨンは2020年に頸椎ディスクの治療過程で処方されたステロイド服用の副作用により、急激な体重変化を経験したことがある。アーティストとして大衆の視線が集中する状況で経験した突然の身体的変化は、本人にとって大きな負担ではなかったかと推測される。しかし、ジョンヨンは諦めることなく、粘り強く治療と体系的な運動を並行し、自分自身との戦いを続けてきた。

最近、ダイエットに成功し、一層スリムになった姿で活動中のジョンヨンは、健康を最優先に置いて誠実に管理してきた結果、「ダイエット成功の定石」を自ら証明した。