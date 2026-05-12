ロシア戦勝記念日の軍事パレードに出席したウラジーミル・プーチン大統領の変化した外貌がオンラインで話題になり、健康異常説が再び拡散している。

10日（現地時間）、ニューヨーク・ポストなどによると、プーチン大統領は9日、ロシア・モスクワの赤の広場で開かれた戦勝記念日の軍事パレードに出席した。戦勝記念日は第2次世界大戦当時、ソ連のナチス・ドイツに対する勝利を記念するロシア最大の国家行事の一つだ。

しかし、行事直後にオンラインではプーチン大統領のむくんだ顔とひどく衰えた姿が捉えられ、さまざまな推測が乱舞した。一部の親ウクライナ傾向のアカウントは「プーチンの顔に何が起きたのか」「行事も45分で終わらせてすぐに席を立った」という反応を投稿した。

また別の人は、プーチン大統領が苦しそうな表情を浮かべるシーンを共有し、「最後のパレードになるかもしれない」と主張した。

一部のネットユーザーは「年齢を考慮しても健康そうに見えない」「顔がひどくむくんでいる」などの反応を見せ、外見の変化に言及した。

今年の軍事パレードの規模が例年より縮小された点も注目された。装甲車や弾道ミサイルなど一部の重兵器の展示が減り、プーチン大統領周辺の警護も大幅に強化された様子だった。

当時モスクワは、ウクライナの長距離ドローン・ミサイル攻撃の可能性に備えてインターネットの一部を遮断するなど、最高水準の保安体制を稼働した状態だった。

親ウクライナ傾向のアカウントは「プーチンが毎年、無名戦士の墓まで歩いて移動していたが、今年は初めて防弾車両を利用した」と主張したりもした。

親クレムリン傾向の人物らも行事縮小の雰囲気は認めた。ロシアの政治評論家セルゲイ・マルコフ氏はテレグラムを通じ「素朴なパレードだった」とし「依然として解決すべき課題が多い」と評価した。

プーチン大統領はこの日の演説でウクライナ戦争には直接言及しなかったが、「特別軍事作戦を遂行中の兵士たちが北大西洋条約機構（NATO）全体の支援を受ける勢力と戦っている」と支持を訴えた。

一方、ドナルド・トランプ米国大統領は行事前日、ロシアとウクライナが3日間の停戦に合意し、約1000人の捕虜を交換することにしたと明らかにした。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は「我々が攻撃しなかったからこそロシアがパレードを開くことができた」と述べた。