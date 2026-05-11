ノエビアが協賛、「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」開催！7部門を用意



国際ソリスト協会は、世界を舞台に羽ばたく次世代アーティストの発掘と育成を目的とした「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」の開催を発表。

同コンクールは、ノエビアの協賛のもと、国際的な視野を持った音楽家の登竜門として、新たな挑戦の機会を提供する。

なお、後援は浦安市、協力はあいおいニッセイ同和損害保険だ。

部門や審査員、参加費について

「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」は、7部門にわたりソリストとしての高い演奏技術と音楽的表現力を有するピアニストを広く募集。ソリストの部、小学生低学年の部、小学生中学年の部、小学生高学年の部、中学生の部、高校生の部、一般の部がある。

予選は動画審査および会場審査、セミファイナルとファイナルは会場審査での演奏形式にて実施され、国内外の著名な音楽家および現役音楽大学教員による審査が行われる。

審査員は、新井博江さん、石井楓子さん、石井理恵さん、今井彩子さん、エマニュエル・リモルディさん、長川晶子さん、海瀬京子さん、佐藤勝重さん、佐藤彦大さん、島田彩乃さん、實川風さん、仲田みずほさん、浜野与志男さんだ。

「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」の​参加費​は、予選が18,000円(税・決済手数料込)、セミファイナルが20,000円(税・決済手数料込)、ファイナルが24,000円(税・決済手数料込)となっている。エントリー開始日は、6月1日(月)だ。応募方法は、下記の公式サイトよりオンラインエントリーとなる。

審査日程をはじめとした「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」の詳しい情報は、下記の公式サイトからチェックしてみて。

入賞者を継続的にサポート

また、「国際ソリストコンクール ピアノ部門」は受賞後の活動支援にも力を入れており、入賞者に対して演奏機会の提供や各種プロジェクトへの推薦など、継続的なサポートを行っている。

第1回開催においてソリスト協会賞を受賞したアーティストについては、ソロリサイタルの開催が決定しており、「国際ソリストコンクール ピアノ部門」が次のステージへとつながる機会となっていることを示している。

この機会に、「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」についてチェックしてみては。

■第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門

エントリー開始日：6月1日(月)

公式サイト：https://www.piano-solicon.com/

(ソルトピーチ)