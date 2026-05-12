ÊÆ¾å±¡¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ò¿³µÄ¡¡FRB¼¡´üµÄÄ¹¿Í»ö¡¢ËÜ²ñµÄ¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆµÄ²ñ¾å±¡ËÜ²ñµÄ¤Ï11Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¼¡´üµÄÄ¹¤Ë¥¦¥©¡¼¥·¥å¸µFRBÍý»ö¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤Î¿³µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ë¡Îá¤Ë¤è¤ê¡¢µÄÄ¹¤ÏÍý»ö¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ²ñµÄ¤Ï¤Þ¤º12Æü¤Ë¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤òÍý»ö¤Ë½¼¤Æ¤ë¿Í»ö°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ËÜ²ñµÄ¤Ï½µÆâ¤Ë¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ÎµÄÄ¹¿Í»ö°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ë¡£¿Í»ö°Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»ØÌ¾¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¶¦ÏÂÅÞ¤¬²áÈ¾¤òÀê¤á¤ë¾å±¡¤Ï¾µÇ§¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë¸½µÄÄ¹¤Ï15Æü¤ËÇ¤´ü´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡µÄÄ¹Ç¤´ü¤Ï4Ç¯¤Ç¡¢ºÆÇ¤¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¤¡£