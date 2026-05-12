おととし9月に山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、今年2月、一審で懲役17年の実刑判決を受けた男が控訴している裁判。

【写真を見る】きょう控訴審 三川町女性殺害事件 被害者を殴り踏みつけた男は一審で無罪を主張し控訴 男の弁護側は「事実誤認」と譲らず（山形）

きょう（12日）、控訴審が開かれます。改めて事件発生から控訴するまでの流れを振り返ります。

90歳女性の首を絞めつけるなどし殺害

※以下、一審判決後（今年2月時点）の情報です

一審で懲役17年の判決を受け控訴したのは、三川町横川新田の無職、石川一馬（いしかわ・かずま）被告（29）です。

石川被告は、おととし9月、金品を盗もうと三川町横山（よこやま）の90歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどし殺害したとして、殺人や住居侵入などの罪に問われていました。

無罪を主張

一審の山形地裁で開かれた裁判員裁判で、石川被告は殺人と住居侵入の罪について「酒を飲んでいて記憶がない」などと話し、弁護側も殺人と住居侵入の罪については無罪を主張。

有罪の場合でも傷害致死にとどまるとしていました。

「事実誤認、量刑不当」

しかし2月4日の判決公判で山形地裁は、殺人と住居侵入の罪を共に認め、検察の懲役18年の求刑に対し、懲役17年の実刑判決を言い渡していました。

山形地裁によりますと、石川被告は一審の判決を不服として、2月7日付けで控訴していたということです。石川被告の弁護人は、「事実誤認と量刑不当を主張していく」としています。

きょうから始まる控訴審で男は何を語るのか。量刑についての判断はどうなるのか。注目です。