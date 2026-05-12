「最高にクールだと思うことは…」村上宗隆が交流の“架け橋”に　米番組ホスト役の女性「スワローズのファンにたくさん出会える」

村上の存在がスワローズファンとの交流の“架け橋”になっているという(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆がメジャー移籍1年目で最高のスタートを切り、現在15本塁打をマークして持ち味を発揮している。

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そんな中、米野球専門ポッドキャスト番組『Baseball Isn’t Boring』でホスト役を務める女性のコートニー・フィニカムさんが自身のXで「ホワイトソックスにムネタカ・ムラカミがいることで最高にクールだと思うことは、今やソックス（ホワイトソックス）を熱心に追いかけてくれているヤクルトスワローズのファンの方々にたくさん出会えること」と綴り、村上の存在が、スワローズファンとの交流の“架け橋”となっていることを伝えている。

さらに「あと、ちなみにスワローズのマスコット（つば九郎）もめちゃくちゃ可愛い」と、今季から復活を果たしたつば九郎にも魅了されていることを明かした。

フィニカムさんはこの投稿の後、スワローズファンからのコメントに次々に反応し、楽しそうに交流していた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]