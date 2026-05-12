文字のパズルを解いて、脳をリフレッシュさせましょう！空欄を埋めて、縦と横に3つの単語を完成させてください。誰もが知っているあの言葉が隠れています。1分以内の正解を目指して、ひらめき力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

日常的に使っている言葉でも、穴あきパズルになると意外と難しいものです。今回はクロスワード形式。語彙力をフル回転させて、空欄を埋めてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・た □ こ（縦の言葉）
・す □ ど □（横の言葉）
・ほ □ き（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、暮らしを支える非常に重要な「インフラ」です。

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正解：「い」「う」

正解は「い」「う」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「い」と「う」を入れると、次のようになります。

・たいこ（太鼓）
・すいどう（水道）
・ほうき（箒）

横の「すいどう」という言葉が導き出せれば、縦の「たいこ」や「ほうき」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。身近な単語の組み合わせですが、パズルを完成させた瞬間のすっきり感は格別ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)