1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？生活に身近な言葉がヒント【クロスワードパズルクイズ】
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
日常的に使っている言葉でも、穴あきパズルになると意外と難しいものです。今回はクロスワード形式。語彙力をフル回転させて、空欄を埋めてみてください。
・た □ こ（縦の言葉）
・す □ ど □（横の言葉）
・ほ □ き（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、暮らしを支える非常に重要な「インフラ」です。
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▼解説
それぞれの言葉に「い」と「う」を入れると、次のようになります。
・たいこ（太鼓）
・すいどう（水道）
・ほうき（箒）
横の「すいどう」という言葉が導き出せれば、縦の「たいこ」や「ほうき」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。身近な単語の組み合わせですが、パズルを完成させた瞬間のすっきり感は格別ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常的に使っている言葉でも、穴あきパズルになると意外と難しいものです。今回はクロスワード形式。語彙力をフル回転させて、空欄を埋めてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・た □ こ（縦の言葉）
・す □ ど □（横の言葉）
・ほ □ き（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、暮らしを支える非常に重要な「インフラ」です。
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正解：「い」「う」正解は「い」「う」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「い」と「う」を入れると、次のようになります。
・たいこ（太鼓）
・すいどう（水道）
・ほうき（箒）
横の「すいどう」という言葉が導き出せれば、縦の「たいこ」や「ほうき」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。身近な単語の組み合わせですが、パズルを完成させた瞬間のすっきり感は格別ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)