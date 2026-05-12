「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースがスタメンを発表。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、右腹斜筋痛で負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ内野手が「２番・遊撃」で４月４日のナショナルズ戦以来、３７日ぶりに戦列復帰した。

最近は２番に入っていたフレディ・フリーマン内野手は「３番・一塁」に。試合前の会見でロバーツ監督は「（１、２番コンビだった）ショウヘイとフレディ（フリーマン）を離す方が良いと思った。というのも、この打順の方が２巡目、３巡目、４巡目に入っていく中で、効果がはっきり出てくるからだ。タイプの違う打者を並べることで相手にとって攻略が難しくなる」と説明。「それにフレディは２番でも３番でも４番でも打つことを気にしない選手だし、上位にショウヘイやムーキー（ベッツ）がいることで、相手バッテリーにとってより厄介な並びになる。今日の相手先発（右の）マクドナルドを考えると、左打者の方が比較的マッチアップが良いというのもあった。あとは、得点の方法を見つけるだけだ」と続けた。

大谷はここまで投打同時３試合を含む３７試合で打席に立ち、打率・２４１、６本塁打、１６打点、５盗塁、ＯＰＳ・７９２をマーク。前日１０日のブレーブス戦は４戦ぶりのノーヒットと振るわず、本塁打は２６日のカブス戦を最後に１０試合、４６打席連続で止まっている。

ベッツは４月４日のナショナルズ戦の初回の打席でスイングの際に右脇腹付近を痛めて途中交代。精密検査で右腹斜筋に損傷が見つかった。メジャー１３年のベテランは今季、８試合に出場し、打率・１７９、２本塁打、７打点、ＯＰＳ・７１０。昨季は２０本塁打、８２打点をマークする一方で自己ワースト打率・２５８＆ＯＰＳ・７３２と精彩を欠いており、今季の復調が期待されている。

▽ドジャースのラインアップ

１番・ＤＨ 大谷 打率・２４１ ６本塁打 １６打点 ５盗塁 ＯＰＳ・７９２

２番・遊撃 ベッツ 打率・１７９ ２本塁打 ７打点 ＯＰＳ・７１０

３番・一塁 フリーマン 打率・２６７ ４本塁打 ２０打点 ＯＰＳ・７６０

４番・右翼 タッカー 打率・２４８ ４本塁打 ２０打点 ＯＰＳ・７３６

５番・捕手 スミス 打率・２６１ ３本塁打 １６打点 ＯＰＳ・７００

６ 番・三塁 マンシー 打率・２７３ １０本塁打 １５打点 ＯＰＳ・９１９

７ 番・中堅 パヘス 打率・３３３ ９本塁打 ３５打点 ＯＰＳ・９４６

８番・左翼 Ｔ・ヘルナンデス 打率・２３８ ４本塁打 １７打点 ＯＰＳ・６８２

９番・二塁 キム 打率・２８９ １本塁打 ８打点 ＯＰＳ・７４８

投手 佐々木 １勝３敗 防御率５・９７