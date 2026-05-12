女優の大竹しのぶが、人気ドラマで共演した“孫”との再会ショットを公開した。

大竹は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「ドラマ『海のはじまり』の私の孫役だったラナちゃんが観（み）に来てくれました。嬉（うれ）しくて嬉しくて、しばらくの間、二人で色んなお話しをしました」と記し、２０２４年夏の月９ドラマ「海のはじまり」で大竹の孫“海ちゃん”を演じた子役・泉谷星奈とのツーショットをアップ。大竹の主演ミュージカル「ＧＹＰＳＹ（ジプシー）」（２４日まで、東京・日本青年館ホール）を観劇したという。

「ラナちゃんは変わらず可愛くて楽しくて、面白い 話は尽きません。可愛いお手紙も。字が前よりもしっかりしていて。そうかあ、あれから二年が経つんだぁ、二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送ったけれど、その時もラナちゃんは前と変わらず嬉しそうにキャッキャッ笑って言葉になりません。本当に可愛い。本当にいい子です」とつづり、同ドラマで泉谷の父を演じ、現在ハリウッド製作ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ」の撮影でカナダに滞在している「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の目黒蓮に動画を送ったことを明かした。