無印の“新作ポーチ”が大当たり！ バッグが一瞬で片付く「定番ポーチより優秀なポイント」
サイズや用途が豊富で、さまざまなアイテムの収納に役立つ無印良品のポーチ。暮らしになじみ、永く愛用できる点が気に入っていて我が家でも数種類を使い分けています。
シンプルでありながら実用性を重視したこだわりのデザインが特徴の無印良品のポーチですが、新しく発売されたメッシュポーチも優秀。メッシュタイプのポーチ自体は以前から販売されていて、筆者もすでに愛用中。ではなぜNEWポーチも購入したのか、持っているものとの違いも含め詳しく紹介したいと思います。
◆仕切りポケット付きで小物整理に最適！
新しく無印良品から発売されたのが、「立体メッシュ 小物整理ポーチ」（税込1,290円）。約幅19×高さ12.5×マチ6cmと横長の形が特徴で、黒・カーキ・ピンクの3色展開となっています。
筆者が元々愛用している「立体メッシュケース」（税込690円）と同じポリエステル100％のメッシュ素材で作られていて、ファスナーの位置は違うものの見た目はとても似ています。しかしこれが手に取ってみると全くの別物なんです。
◆既存のメッシュポーチとの違いは？
まず、素材感。メッシュケースが柔らかな生地でできていて良い意味でくたっとしているのに対し、小物整理ポーチは型崩れのしないハリのある生地。中身を入れていない状態でもきちんと自立してくれます。
小物整理ポーチはダブルファスナーを採用。サイド部分までガバッと大きく口が開き、中身が取り出しやすいデザインになっています。
一方メッシュケースは表面部分にファスナーがあります。また、小物整理ポーチにはない持ち手が片方の側面についているのが特徴です。
立体メッシュケースとの一番の違いは仕切りの有無。メッシュケースは仕切りのないシンプルなデザインですが、小物整理ポーチにはメイン収納の他にマチなしの大きなポケット×1、小さなポケット×2と計4つのポケットがあり、アイテムを仕分けて収納することが可能です。
このように、立体メッシュケースと小物整理ポーチは一見似ているようで全く異なるアイテムと言えます。
◆文具やガジェット収納、バッグインバッグとしても◎
小物整理ポーチはコスメやガジェット、趣味グッズなど、さまざまなアイテムの整理整頓に使える汎用性の高さが魅力です。トラベル時にも活躍間違いなし！
約19cmという幅は、ハサミなど長さのあるアイテムも収まる絶妙サイズ。ペンやメモ帳なども収納することができ、文具ケースにも最適です。ポーチは自立するため、デスクに立てて置けるのも便利。
筆者は日々持ち歩く外出時の必需品をまとめて収納し、バッグインバッグとして活用しています。これまでコスメポーチに入らないハンドクリームや日焼け止めは直にバッグに入れていて、ごちゃついたバッグの中で探すのに苦労していましたが、ものの所在が明確になり目当てのものをすぐに取り出せるようになりました。トートバッグに入れる時にはポーチのファスナーを開けた状態にして使っています。
他のバッグへのアイテム移動もスムーズ。朝のバタバタ時間にも助かります。
しっかりした生地で自立する＆内側にポケットがあることで、立体メッシュケースとは異なる用途で活躍してくれる「小物整理ポーチ」。筆者が購入した店舗では文具コーナーに売られていました。気になる人は店頭でチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
シンプルでありながら実用性を重視したこだわりのデザインが特徴の無印良品のポーチですが、新しく発売されたメッシュポーチも優秀。メッシュタイプのポーチ自体は以前から販売されていて、筆者もすでに愛用中。ではなぜNEWポーチも購入したのか、持っているものとの違いも含め詳しく紹介したいと思います。
新しく無印良品から発売されたのが、「立体メッシュ 小物整理ポーチ」（税込1,290円）。約幅19×高さ12.5×マチ6cmと横長の形が特徴で、黒・カーキ・ピンクの3色展開となっています。
筆者が元々愛用している「立体メッシュケース」（税込690円）と同じポリエステル100％のメッシュ素材で作られていて、ファスナーの位置は違うものの見た目はとても似ています。しかしこれが手に取ってみると全くの別物なんです。
◆既存のメッシュポーチとの違いは？
まず、素材感。メッシュケースが柔らかな生地でできていて良い意味でくたっとしているのに対し、小物整理ポーチは型崩れのしないハリのある生地。中身を入れていない状態でもきちんと自立してくれます。
小物整理ポーチはダブルファスナーを採用。サイド部分までガバッと大きく口が開き、中身が取り出しやすいデザインになっています。
一方メッシュケースは表面部分にファスナーがあります。また、小物整理ポーチにはない持ち手が片方の側面についているのが特徴です。
立体メッシュケースとの一番の違いは仕切りの有無。メッシュケースは仕切りのないシンプルなデザインですが、小物整理ポーチにはメイン収納の他にマチなしの大きなポケット×1、小さなポケット×2と計4つのポケットがあり、アイテムを仕分けて収納することが可能です。
このように、立体メッシュケースと小物整理ポーチは一見似ているようで全く異なるアイテムと言えます。
◆文具やガジェット収納、バッグインバッグとしても◎
小物整理ポーチはコスメやガジェット、趣味グッズなど、さまざまなアイテムの整理整頓に使える汎用性の高さが魅力です。トラベル時にも活躍間違いなし！
約19cmという幅は、ハサミなど長さのあるアイテムも収まる絶妙サイズ。ペンやメモ帳なども収納することができ、文具ケースにも最適です。ポーチは自立するため、デスクに立てて置けるのも便利。
筆者は日々持ち歩く外出時の必需品をまとめて収納し、バッグインバッグとして活用しています。これまでコスメポーチに入らないハンドクリームや日焼け止めは直にバッグに入れていて、ごちゃついたバッグの中で探すのに苦労していましたが、ものの所在が明確になり目当てのものをすぐに取り出せるようになりました。トートバッグに入れる時にはポーチのファスナーを開けた状態にして使っています。
他のバッグへのアイテム移動もスムーズ。朝のバタバタ時間にも助かります。
しっかりした生地で自立する＆内側にポケットがあることで、立体メッシュケースとは異なる用途で活躍してくれる「小物整理ポーチ」。筆者が購入した店舗では文具コーナーに売られていました。気になる人は店頭でチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。