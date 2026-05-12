＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館

【映像】まるで“鏡映し”のようなシンクロポーズ

ほぼ同じ体型の“あんこ型”力士が土俵上でシンクロポーズを取る珍場面があった。どこか不思議な偶然の光景にファンは「じわじわくる」「ふくふくしてて可愛い」とほっこりしていた。

序二段四十五枚目・千代福（九重）と序二段四十四枚目・流武丸（武蔵川）の一番での出来事。身長172センチ、体重160.5キロの千代福に対し、流武丸は身長183センチ、体重154.8キロ。ともに重量のある力士で、丸みを帯びた“あんこ型”の体型だ。

似たような体型の両力士はこの日、取組内容でも偶然の“シンクロ”を見せた。立ち合い手を出して当たっていったのは流武丸。千代福はいなして応じると、引き落としを決めて決着がついた。この時、流武丸が前のめりに倒れ、勝った千代福もバランスを崩し前のめりに手をついた。千代福は1勝目、流武丸は1敗目。

あんこ型の両力士が揃って前のめりになる“シンクロポーズ”に、ABEMAの視聴者は「二人で同じ体勢に」「ふくふくしてて可愛い」「わらってごめん」「じわじわくる」とほっこりしていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）