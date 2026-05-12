吉田優利が36H予選会で全米出場権を獲得 1枠をつかみきる
6月4日開幕の「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権をかけた最終予選会が11日、マサチューセッツ州マールボロCCで行われ、吉田優利が本戦出場権を獲得した。
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1ラウンド目を4バーディ・2ボギーの「70」にまとめると、2ラウンド目は6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。後続に3打差をつけるトータル7アンダーで1枠をつかみきった。同日にはニュージャージー州のエセックスCCでも予選会が行われ、原英莉花と櫻井心那が出場。ともに出場権獲得はならなかった。
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