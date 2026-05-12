「カインズ 鎌倉梶原店」が2026年秋開業‐湘南モノレール「湘南深沢」駅から徒歩約10分の新施設内に
カインズは2026年秋、神奈川県鎌倉市初となる店舗「カインズ 鎌倉梶原店」を開業する。
カインズ 店内イメージ
同店は、湘南モノレール「湘南深沢」駅から徒歩約10分の場所に新設される商業施設内に出店予定。鎌倉市周辺は、日用品や住まいに関する商品を一括で購入できる拠点の需要が高まっていることから、同店ではオリジナルの日用品や家庭用品、ペット用品に加え、電動自転車やアウトドアグッズなど、幅広いラインナップを展開する。
住まいに関する相談カウンターの設置や最新の店舗サービスも導入し、利便性の高い買い物体験を提供する。
商業施設内には、地域密着型の食品スーパーマーケットなども併設予定。「カインズ 鎌倉梶原店」も出店することで、生活に必要な品を1カ所でそろえられる環境が整う。
カインズ 店内イメージ
同店は、湘南モノレール「湘南深沢」駅から徒歩約10分の場所に新設される商業施設内に出店予定。鎌倉市周辺は、日用品や住まいに関する商品を一括で購入できる拠点の需要が高まっていることから、同店ではオリジナルの日用品や家庭用品、ペット用品に加え、電動自転車やアウトドアグッズなど、幅広いラインナップを展開する。
住まいに関する相談カウンターの設置や最新の店舗サービスも導入し、利便性の高い買い物体験を提供する。
商業施設内には、地域密着型の食品スーパーマーケットなども併設予定。「カインズ 鎌倉梶原店」も出店することで、生活に必要な品を1カ所でそろえられる環境が整う。