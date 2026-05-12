◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、不振脱出へ５月４日以来のフリー打撃を行い、場外弾を放った。

２巡目に１０スイングで３本のサク越え。３巡目には４発を放り込み、ラスト一発は右翼場外へ消えた。４巡目はサク越え３本、５巡目は２本、６巡目は５本。１週間ぶりとなる屋外フリー打撃では、計５２スイングで１７本のアーチを架けた。ロバーツ監督や球団幹部らも熱視線を送る中、スランプ脱却へ豪快な打撃を披露。打撃練習前にはブルペンで２３球を投げた。

この日は本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手右腕のＴ・マクドナルドとは通算３打数１安打１三振。４月２６日の本拠地・カブス戦以来１１試合ぶりとなる７号に期待がかかる。この日から復帰となるベッツは「２番・遊撃」でスタメン入りした。

前日１０日（同１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打。これで４６打席連続ノーアーチ、直近２１試合でわずか１本と本塁打から遠ざかっており、ロバーツ監督も「速球に差し込まれている。通常なら広角に打ち返すようなベルト付近のボールに対し、わずかに遅れてボールの下を叩いているように見える。振り遅れを物語っている」と分析していた。５月はこれで３１打数４安打、打率１割２分９厘と苦しんでいる。