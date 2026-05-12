お笑いコンビ、サバンナ八木真澄（51）が12日までに「ダウンタウンプラス」公式インスタグラムに登場。登場を予告した。

公式インスタグラムは「【収録後インタビュー 】 オリジナル番組『Bar怒』に、サバンナ八木さんが出演します」と告知した。

八木は告知動画内で「松本（人志）さんと久々にお会いできて。それが楽しみで。お元気そうで」と語った。

松本と共演の感想を聞かれ「炎もここが燃えているとしたら、ここ熱くないんですよ」と左人さし指を突き出し「松本さんの横って実は緊張せえへん。炎の理論、近すぎると逆に緊張せえへん。ダウンタウンDXの距離の方が緊張すんねやって思いました」と持論を展開した。

この告知動画に対し「今、好感度、爆アゲ八木ちゃん」「八木ちゃん！ナイスタイミング」「1人高感度アップ八木サン」などとつづられていた。

八木は「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の発言に端を発した「いじめ告白」騒動で、相方の高橋茂雄（50）よりも先に謝罪。中山と高橋の間に入って、収束に向けて尽力したことがネット上で話題となっていた。

サバンナは1994年にコンビ結成。八木と高橋は立命館中、立命館高の柔道部の先輩後輩。八木が1年先輩。

また八木は高難度の国家資格「ファイナンシャル・プランナー1級」取得者としても知られる。芸能活動以外に日本全国で行う講演会は常に満員御礼状態で、著作「年収300万円で心の大富豪」（角川書店）は、住宅ローン部門でAmazon売上ランキングで1位となっている。