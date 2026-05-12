M-1ファイナリストの妻が夫のDM事情を暴露！相方は嫉妬で激怒!? ＜ロンドンハーツ＞

5月12日（火）の『ロンドンハーツ』では、「勝手に大調査M-1ファイナリストどんな人？」後編が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

番組では、企画内容を伝えられずに集められた、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）、カナメストーン（山口誠、零士）、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）ら『M-1グランプリ2025』ファイナリスト5組を勝手に大調査。

これまで、豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラの無防備で恥ずかしいキス顔写真や、カナメストーンの異常すぎるコンビ愛が露わになったが、今回は一体どんなウラ情報が飛び出すのか？

早速、妻からSNSのDM事情を暴露され動揺を隠せない豪快キャプテン・べーやん。「誰もやってないことをやるのが芸人!!」…田村淳は妻からあるお願いを託され、山崎弘也（アンタッチャブル）もべーやんの背中を押すが、頑なに拒否!?

さらに、相方の山下ギャンブルゴリラはなぜか嫉妬で激怒？

たくろう・きむらバンドは、社長から絶大な支持を受けるという鉄板の盛り上げ術を披露。チャンピオンらしからぬ姿に淳もビックリ!?

さらに、エバース・町田は後輩芸人の彼女にアプローチしていたことが発覚し、スタジオドン引き!?

本人たちも知らなかったウラの顔やしょうもない（？）意外な一面が明らかとなる。