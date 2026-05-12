丸文はカイ気配スタート、配当方針の変更で今期増配

丸文<7537.T>はカイ気配スタート。１１日取引終了後、配当方針を変更すると発表した。従来は「連結配当性向４０％またはＤＯＥ（株主資本配当率）２．５％のいずれか高い方を目安」としていたが、この数値をそれぞれ連結配当性向は「５０％」へ、ＤＯＥは「３．５％」へ引き上げる。これに伴い、２７年３月期の配当予想を７７円（前期５０円）と増額した。これを好感した買いが膨らんでいる。



なお、あわせて２６年３月期連結決算を発表。売上高は２１３４億２５００万円（前の期比１．２％増）、営業利益は７７億６３００万円（同１５．２％減）だった。モビリティー向けや民生機器向けが底堅く推移したほか、人工衛星関連の需要が大きく伸びた。一方、代理人取引の減少や商品ミックスの変動により利益率は低下した。続く２７年３月期の売上高は２２５０億円（前期比５．４％増）、営業利益は７８億円（同０．５％増）の見通し。



出所：MINKABU PRESS