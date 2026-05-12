引っ越してきた新居の安全確認を始めた猫さんですが、ママさんがそばにいないと怖いようで…。

新しい場所が怖くてお喋りが止まらない猫さんの姿は11万回再生の人気を集め、「かっわいいです♡可愛いにゃぁ」「こんなにお喋りしてくれるのー？可愛いすぎるー！」「こんなに語りかけてくれるのか、飼い主の冥利に尽きるね羨ましいです」といったコメントが寄せられています。

【動画：『新居』に到着した猫→不安そうな様子で…想像以上に『お喋りが止まらない光景』】

新居の安全確認開始！

Instagramアカウント『梵～そよぎ～』に投稿されたのは、1歳の黒猫「梵（そよぎ）」くんの姿。お喋りが大好きで、機嫌が良いと犬さんのように「わん！」と鳴くという梵くん。ママさんのことが大好きな男の子です。

ある日、梵くんが引っ越してきた新居の安全確認をし始めたといいます。へなちょこなところがあるという梵くん。どうやら、ママさんが一緒じゃないと怖いようで…。

ママ、ちゃんと付いてきてる？

「にゃうん、あうん」と鳴きながら、梵くんがキッチンの中に入っていったといいます。「よし、行くぞ！」と先頭を切っていった梵くんですが、やはり怖かったのか「んー、にゃうーん」とお喋りが止まらなかったのだとか。ちゃんとママさんが付いてきているかチラチラと確認しながら進む様子が、可愛すぎます。

梵くんが冷蔵庫を確認して「にやおんおん」とママさんに向かって鳴いたといいます。「冷蔵庫は安全オッケー」と報告しているのかもしれません。

新しい家で素敵な時間を

ママさんが「向こうも行ってみる？」と声を掛けると、梵くんが「にゃおーん」とお返事したといいます。お返事しつつも、ママさんの足元から離れようとしなかったという梵くん。まだ少し、新しいお家が怖いようです。ビビりなところが可愛くて、魅力的な梵くんです。

その後、梵くんはわずか1日で新居に慣れたといいます。「すんごいビビりだけど、すんごい適応能力があるみたい」とママさん。これから新しいお家で、梵くんとママさんの素敵な思い出がたくさん紡がれていくことでしょう。

投稿には、「飼い主さんを危険から守るためにパトロールしてくれてる。」「うん、まぁ悪くないじゃない！うんうん、思ったより綺麗だしみたいな感じでしょうかね。可愛い鳴き声だこと」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『梵～そよぎ～』には、黒猫「梵」くんのお喋りで愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『梵～そよぎ～』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。