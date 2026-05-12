ユニクロ史上No.1「最強黒スラックス」誰でもオシャレに見える“全男性の必須アイテム”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆おしゃれなスラックスが欲しい人は必見
今回はユニクロ史上No.1の最強黒スラックスを紹介します。30代から50代まで幅広く履ける、コーディネートを一発で成立させてしまう傑作アイテムです。
オシャレなスラックスがほしい、でも何を買えばいいのかわからない。そんな方は、在庫がある今が狙い目。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは下記の1アイテムです。
・ユニクロU：タックワイドパンツ 3990円
◆▼ユニクロU：タックワイドパンツ
2026年はクラシカルトレンドが全盛期。5〜6年前まで主流だったストリートトレンドは姿を消し、フォーマル寄りのムードへ完全に切り替わっています。
その時代の流れの中で、最も使い勝手がいいボトムスがスラックスです。初心者でもおじさん世代でも履きこなせるのに、トレンドの中心アイテム。速攻でオシャレになりたい人、コーデの悩みから解放されたい人にとって、もはや必須アイテムと言える存在です。
そこで圧倒的にオススメなのが、ユニクロUのタックワイドパンツ。現在3990円に値下げ中で、ユニクロのインラインと同じ価格帯まで落ちてきています。ハイエンドラインがこの値段に並ぶのは異例。
なぜなら通常、この素材・このシルエットを成立させようとすると、ファストファッションでは到底実現できないクオリティになるからです。
◆スラックスの王道仕様
採用されているのはコットン53%・ナイロン47％の混紡素材。ポイントは、しっかりとしたハリと適度な肉感が残されていること。
一般的にワイドテーパードのスラックスは、落ち感の強い薄手生地でないと綺麗な形が出にくいアイテムです。硬い素材でワイドを組むと、ワイドデニムのように生地が張ってしまい、合わせ方が難しい上級者向けの一本になりがち。しかしこのパンツは、ハリと肉感を残したまま、裾までしっかりと整ったシルエットを成立させています。
ツイル特有の鈍い光沢も加わり、安っぽさは皆無。さらに洗濯機で洗えてドライクリーニングも可能と、扱いやすさまで抜かりありません。
デザインはいわゆるスラックスの王道仕様。商品名にも入っている「タック」とは、フロントのつまみのこと。このパンツには2本のタックが入っており、腰回りに自然なゆとりが生まれます。
だからこそ、ワイドテーパードならではのリッチなシルエットが綺麗に出せる構造です。カラーはブラック。パッと見は普通のスラックスに見えるからこそ、合わせやすさは桁違いです。
シルエットはワイドテーパード。太もも部分にしっかりとボリュームを持たせつつ、裾に向かって緩やかに細くなっていく形です。このシルエットの最大の魅力は、足の形を選ばないこと。細い人にも太い人にも同じ印象を与えるため、コンプレックスをそのまま隠してくれます。
◆サイズはウエスト基準で選ぶのが鉄則
さらに人の視線は先端＝裾に集中するもの。裾が細く整っていれば、全体の印象まで自然とすっきり見えます。お腹周りや太ももが気になる大人世代をまるっとカバーした上で、スタイルアップまで叶える。これがワイドテーパードの真骨頂です。
本来、ワイドテーパードは形を出すのが難しいシルエット。センタークリースもなく、ハリのある素材ともなれば、綺麗な形を作るのは至難の業です。にもかかわらず、裾に向かって少しずつ確実にテーパードしていくレッグライン、靴の上にワンクッション乗る絶妙な丈感まで完璧に作り込まれています。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆おしゃれなスラックスが欲しい人は必見
今回はユニクロ史上No.1の最強黒スラックスを紹介します。30代から50代まで幅広く履ける、コーディネートを一発で成立させてしまう傑作アイテムです。
今回紹介するのは下記の1アイテムです。
・ユニクロU：タックワイドパンツ 3990円
◆▼ユニクロU：タックワイドパンツ
2026年はクラシカルトレンドが全盛期。5〜6年前まで主流だったストリートトレンドは姿を消し、フォーマル寄りのムードへ完全に切り替わっています。
その時代の流れの中で、最も使い勝手がいいボトムスがスラックスです。初心者でもおじさん世代でも履きこなせるのに、トレンドの中心アイテム。速攻でオシャレになりたい人、コーデの悩みから解放されたい人にとって、もはや必須アイテムと言える存在です。
そこで圧倒的にオススメなのが、ユニクロUのタックワイドパンツ。現在3990円に値下げ中で、ユニクロのインラインと同じ価格帯まで落ちてきています。ハイエンドラインがこの値段に並ぶのは異例。
なぜなら通常、この素材・このシルエットを成立させようとすると、ファストファッションでは到底実現できないクオリティになるからです。
◆スラックスの王道仕様
採用されているのはコットン53%・ナイロン47％の混紡素材。ポイントは、しっかりとしたハリと適度な肉感が残されていること。
一般的にワイドテーパードのスラックスは、落ち感の強い薄手生地でないと綺麗な形が出にくいアイテムです。硬い素材でワイドを組むと、ワイドデニムのように生地が張ってしまい、合わせ方が難しい上級者向けの一本になりがち。しかしこのパンツは、ハリと肉感を残したまま、裾までしっかりと整ったシルエットを成立させています。
ツイル特有の鈍い光沢も加わり、安っぽさは皆無。さらに洗濯機で洗えてドライクリーニングも可能と、扱いやすさまで抜かりありません。
デザインはいわゆるスラックスの王道仕様。商品名にも入っている「タック」とは、フロントのつまみのこと。このパンツには2本のタックが入っており、腰回りに自然なゆとりが生まれます。
だからこそ、ワイドテーパードならではのリッチなシルエットが綺麗に出せる構造です。カラーはブラック。パッと見は普通のスラックスに見えるからこそ、合わせやすさは桁違いです。
シルエットはワイドテーパード。太もも部分にしっかりとボリュームを持たせつつ、裾に向かって緩やかに細くなっていく形です。このシルエットの最大の魅力は、足の形を選ばないこと。細い人にも太い人にも同じ印象を与えるため、コンプレックスをそのまま隠してくれます。
◆サイズはウエスト基準で選ぶのが鉄則
さらに人の視線は先端＝裾に集中するもの。裾が細く整っていれば、全体の印象まで自然とすっきり見えます。お腹周りや太ももが気になる大人世代をまるっとカバーした上で、スタイルアップまで叶える。これがワイドテーパードの真骨頂です。
本来、ワイドテーパードは形を出すのが難しいシルエット。センタークリースもなく、ハリのある素材ともなれば、綺麗な形を作るのは至難の業です。にもかかわらず、裾に向かって少しずつ確実にテーパードしていくレッグライン、靴の上にワンクッション乗る絶妙な丈感まで完璧に作り込まれています。